Dünyada 45 ülkede faaliyet gösteren Interactive Advertising Bureau’nun Türkiye merkezi IAB Türkiye tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen ve dijital dünyanın “Oscar”ı olarak kabul edilen MIXX Awards Yarışması’na 29 kategoride 645’i geçerli toplam 693 başvuru yapıldı.

Başvuru sayılarıyla her yıl rekor kıran MIXX Awards’ta bu yıl önemli bir değişiklik yapıldı. Ön Eleme, Başkanlığını Publicis One Türkiye CEO’su İnanç Dedebaş’ın üstlendiği jüriyle birlikte IAB Türkiye üyesi firmaların gönderdiği temsilcilerden oluşan 45 kişilik ön eleme jürisi tarafından yapılacak. Ön Eleme 2-7 Şubat tarihleri arasında dört ayrı grup halinde IAB Türkiye ofisinde gerçekleşecek.

Ön Eleme’nin ardından 20 kişilik MIXX Jürisi bu kez Ana Değerlendirme için toplanacak. 9-10 Şubat tarihlerinde yapılacak değerlendirmeler sonrasında Dijital’de yılın en başarılı çalışmaları ödüllendirilecek.

8. MIXX Awards Türkiye’nin Lider Destekçisi Sahibinden.com; Başarı Destekçileri MedyaNet, Milliyet ve PuhuTV olurken; yarışmanın Protokol Destekçileri arasında Digital Partners, Genart Medya, Google, Kızlarsoruyor, Ligatus, MG Media, Sözcü ve Unite.ad yer alıyor. Yarışmanın bu yılki Jüri Sponsoru ise Facebook oldu. Admatic, Netcom Medya ve Sporx’in Kategori Destekçileri olduğu MIXX’e sektör kuruluşları da her zamanki gibi katkıda bulunuyorlar. Reklam çalışmaları Karbonat tarafından yürütülen organizasyon Gramofon, İltek ve Project House’un katkılarıyla düzenleniyor.

MIXX Awards Ödül Töreni 27 Şubat 2018, Salı akşamı Four Seasons Bosphorus İstanbul Otel’de gerçekleştirilecek.