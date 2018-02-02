Küresel petrol piyasası Goldman Sachs Group Inc. tarafından yapılan fiyat tahminlerine kilitlendi. Goldman’ın öngörülerine göre Brent petroldeki fiyat artışı önümüzdeki 6 ayda ciddi bir boyuta çıkacak. Varil fiyat 80 dolar sınırını aşacak!

Brent Petrol Fiyatı 6 Ayda Yüzde 33 Artacak

Petrol piyasasındaki yukarı yönlü hareketler bugünde ara vermedi. Küresel petrol piyasasında işlem gören Brent petrol 17 sentlik artış sonrasında 69 dolar 82 sent seviyesine yükseldi. Batı Teksas tipi ham petrolde varil fiyatsa geçen yılın Aralık ayından bu yana 60 dolar sınırının altına düşmedi.

Piyasa Goldman Sachs Group Inc. tarafından yapılan tahminlerle yeniden hareketlendi. Goldman piyasanın dengede olduğuna işaret ederek, kısa vadeli öngörülerini revize etti. Buna göre piyasa fiyatları beklentisini yüzde 33’e varan oranda artırdı.

Tahmin 62 Dolardan 82,62 Dolara Yükseldi

Banka tarafından hazırlanan raporda küresel piyasanın en önemli analistlerinin de görüşleri yer aldı. bu isimlerin en dikkat çekeni ise Damien Courvalin olarak kayda geçti. Goldman’ın raporuna göre Brent petrol önümüzdeki 3 aylık süreç sonunda 75 dolar seviyesine yükselecek. 6. Ayın sonunda ulaşılacak varil fiyatı ise tam 82 dolar 62 sent olacak. Görüldüğü üzere Goldman’ın tahminleri ham petrol fiyatlarının aşırı derecede yükseleceği yönünde raporlandı. Bankanın bir önceki petrol fiyatları öngörüsü ise üç aylık ve altı aylık dönemde geçerli olmak üzere 62 dolar olarak ifade edilmişti.

Bankanın yayımladığı rapora göre, petrol piyasasında denge sorunu geride kaldı. Yani piyasa şu günlerde dengeye oturdu. Üretim kısıntısı kararları stokların gerilemesini beraberinde getirdi. Piyasadaki fazla stoklar bu süreçte eritildi. Bunun yanında geçen yılın sonlarında petrole olan talep ciddi oranda arttı. OPEC ve OPEC’e üye olmayan, petrol üreten ülkelerdeki uyumsa yüksek bir seviyede gerçekleşti.