Roche’un grup satışları 2017 yılında bir önceki yıla göre %5 artarak 53.3 milyar İsviçre Frangı seviyesine ulaştı.

İstanbul, 2 Şubat 2018 - Dünyanın önde gelen biyoteknoloji şirketlerinden Roche, 2017 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Başarılı finansal performansını sürdüren Roche, grup satışlarını sabit kur cinsinden bir önceki seneye göre %5 artırarak 53.3 milyar İsviçre Frangı seviyesine çıkarırken, İlaç Bölümü'nün satışları %5’lik bir yükselişle 41.2 milyar İsviçre Frangı’na, Diagnostik Bölümü satışları %5 artışla 12 milyar İsviçre Frangı seviyesine ulaştı.

Ana faaliyet karını %3 artıran Roche, bu süreçte hisse başına karını da %5 oranında yükseltti. İlaç Bölümü satışlarının artmasında yeni ürün lansmanları önemli bir rol oynarken, Diagnostik Bölümü satışlarının artışında ise Merkezi & Hasta Başı Tanı Çözümlerindeki %7’lik büyüme etkili oldu. 2018 öngörülerini de açıklayan Roche, bu sene düşük tek haneli bir satış büyümesi ve yüksek tek haneli hisse başına kazanç artışı bekliyor.

“Her İki Bölümümüzde de İyi Bir Büyüme Performansı Sergiledik”

2017 finansal sonuçları üzerine değerlendirmede bulunan Roche CEO’su Severin Schwan, “2017 yılında her iki bölümümüzde iyi bir büyüme performansı sergileyerek önemli bir gelişim gösterdik. Özellikle MS, kanser ve hemofili gibi hastalıklara yönelik lansmanını yaptığımız ilaçlar bu başarılı performansımızda önemli bir rol oynadı. Güçlü ürün portföyümüz sayesinde önümüzdeki dönemde de bu performansımız sürecek,” dedi.

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Roche’un 2017 yılına ilişkin derlediği verilerde öne çıkanlar ise şöyle sıralanıyor: