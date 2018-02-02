Donfoss Şirketinden Görev Değişimi Gerçekleştirildi
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Donfoss Şirketinden Görev Değişimi Gerçekleştirildi


Donfoss Şirketinden Görev Değişimi Gerçekleştirildi
Donfoss Şirketinden Görev Değişimi Gerçekleştirildi Elif İşçi - Tarih: 2018-02-02 Saat: 11:32:33
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Isıtma, soğuma ve motor işlemlerinde lider firmalardan birisi olan Danfoss son dönemlerde görev değişikliğine gitti. Türkiye, Orta doğu ve Afrika Bölge Başkanı değişikliği sonrasında atanan isim Ziad Al Bawaliz oldu.

Isıtma, soğutma, motor kontrol sistemleri ve güç çözümleri alanında dünya lideri Danfoss’un Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölgesinde görev değişikliği yaşandı.

Levent Taşkın'ın ayrılmasının ardından Danfoss Türkiye, Orta Doğu ve Afrika (TMA) Bölgesi yeni Başkanı olarak Ziad Al Bawaliz atandı.

Danfoss Grubuna 2012 yılında katılan Al Bawaliz, son beş senedir Danfoss Bölge Satış Direktörü görevini yürütmekteydi. 2015 yılında tüm Danfoss segmentlerinden sorumlu Danfoss MENA Genel Müdürü görevine getirilmişti.

Al Bawaliz, soğutma ve iklimlendirme sektöründe 25 yılı aşkın tecrübesiyle alanında geniş bilgi ve uzmanlık sahibidir. Global sanayi şirketlerinde lider konumunda yöneticilik tecrübesiyle şu an bölgesinde 243 çalışanın sorumluluğunu üstlenecek.

Bu göreve atanmasıyla ilgili olarak Al Bawalz: “Danfoss'un heyecanlı bir süreçten geçtiği bu bölgede bu rolü devralmaktan son derece memnunum. Yönetim kadrosu olarak TMA bölgesinde stratejimizi ve Danfoss'un gelecek rotasını belirledik. Rakiplerimizden önde olmaya devam etmek ve müşterilerimize mümkün olan en iyi şekilde hizmet etmek için yatırımlarımızı ve büyümemizi ileriye taşımak konusunda kararlıyız.” diyerek görüşlerini ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan bölge genel merkezinde yerleşik olan Al Bawaliz, TMA bölgesinden sorumlu olacak.

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