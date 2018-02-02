Türkiye’de Aralık ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyonu aştı. Toplamın yarıdan fazlasını otomobiller oluşturdu.

Yüzde 54,1’i Otomobil

Türkiye İstatistik Kurumu geçen yılın Aralık ayına ilişkin “Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri” verilerini paylaştı. Aralık sonunda trafik kaydı yapılmış taşıt sayısı toplamda 22 milyon 218 bin 945 adete ulaştı. Bu sayının yüzde 54,1’lik bölümünü otomobiller kapladı. Kamyonetler toplamdan yüzde 16,4’lük pay aldı. Motosikletler yüzde 14’lük yer kaplarken, traktör sayısı toplamın yüzde 8,3’üne denk geldi. Kamyonlar yüzde 2,2 oranında kendini gösterdi. Otobüsler taşıt sayısının yüzde 1’lik bölümünün sahibi oldu. Özel amaçlı taşıtların payınınsa yüzde 0,2 olduğu belirlendi.

Aralık Ayında 103 Bin 42 Taşıt Kayıt Oldu

Trafik kayıtları Aralık ayı ile sınırlandırıldığında, söz konusu ayda toplamı 103 bin 42 adeti bulan taşıtın trafik kaydı yapıldı. Bu taşıtların yüzde 65,2’lik kısmını otomobiller meydana getirdi. Aralık ayı kayıtlarının yüzde 16,5’lik bölümünü kamyonet kayıtları kapladı. Traktör yüzde 7,3 ile üçüncü sıranın sahibi oldu. Bunu motosikletler izledi. Motosikletlerin toplamdan aldığı pay yüzde 7’ye işaret etti. Minibüs yüzde 4 ile kendine yer açarken, bu dilimde otobüsler, kamyonlar ve özel amaçlı taşıtlarda yer aldı.

Geçen yılın Aralık ayı boyunca trafik kaydı gerçekleşen taşıt sayısındaki artış, Kasım ayına kıyasla yüzde 5,7 oranında geriledi. En fazla azalış yaşayan taşıt türü yüzde 33,8 ile kamyon oldu. Bunu motosiklet, minibüs ve kamyonetler takip etti.

2017 ile 2016 yıllarının Aralık ayı verileri karşılaştırıldığında trafik kaydı yapılan araç sayısındaki artış yüzde 1,6 oranında kaldı. İki dönem kıyaslandığında otomobil, minibüs, otobüs ve kamyonet kayıtlarında artış, kamyon, motosiklet, özel amaçlı taşıt ve traktör kayıt sayısında ise azalış belirlendi.

2017 yılının ilk gününden son gününe kadar trafik yüküne 1 milyon 247 bin 449 adetlik araç daha dahil oldu. Aynı dönemde trafik kaydı silinen araç sayısı ise 118 bin 928 adeti gösterdi.