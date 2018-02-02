Dünyaca ünlü askeri ve sivil uçuş takımlarını Antalya’da ağırlayacak Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow’un biletleri Biletix’te satışa sunuldu. 28-29 Nisan 2018 tarihlerinde dünyaca ünlü birçok askeri ve sivil akrobasi takımlarının nefes kesen şovları halka açık olacak. Bununla birlikte birçok hava aracını yakından görebilme fırsatına sahip olacaklar. Bilet gelirinin yüzde 10’u Kartal Vakfı’na bağışlanacak.

Dünya havacılık sektörünün enlerini bir araya getirecek ve uçuş gösterileriyle eşsiz bir şov sunacak Türkiye’nin ilk havacılık organizasyonu Eurasia Airshow’un biletleri Biletix’te satışa çıktı. 25-29 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek ve 28-29 Nisan 2018 tarihlerinde tüm havacılık tutkunu ziyaretçilerine kapılarını açacak Eurasia Airshow’da dünyaca ünlü askeri, sivil solo ve akrobasi ekiplerinin nefes kesici performans gösterileri sahne alacak.

Birçok ülkenin yıldız uçuş ekipleri heyecanlı uçuş gösterileri yapacak. Belçikalı Bronco Team, Air Benders, Artur Kielak, Dario Costa ve Polonya’ dan MIG-29 ve Çekya’ dan Gripen gibi önemli uçuş gösterilerinin gerçekleşeceği Eurasia Airshow’da, farklı ülkelerin askeri ve sivil uçuş takımlarını ağırlamak üzere görüşmeler devam ediyor.

Havada nefes kesici uçuş gösterileri ile birlikte statik alanda sergilenecek olan hava araçları da yakından görülebilecek. Antonov serisinden AN-225, AN-178, AN-148 ve AN 70; Boeing ailesinden 787, 777 ve 737’ler; Airbus ailesinden A 400 M, A-380, A-350, A-330, A-320, A 319; Leonardo Alenia C-27J Spartan ve AW101; Embraer ERJ 145, Sukhoi serisinden SU-80 ve SU-100 sergilenecek uçaklar arasında yer alıyor. Bununla birlikte en büyük hedeflerden biri olan havacılık dünyasına F35’i sergilemek ve daha fazlası için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca kaplamaları ile dikkat çekecek uçakların da büyük ilgi odağı olması bekleniyor.

Dünyanın dört bir yanından askeri, sivil uçuş takımları ve solo akrobasi pilotlarının eşsiz uçuş gösterilerinin yanı sıra 100’den fazla hava aracını da yakından görme fırsatı sunan dev organizasyonun biletleri 1 günlük tam 25 TL+KDV, öğrenci 20 TL, 2 günlük tam 40 TL+KDV, öğrenci 30 TL olarak Biletix’te şatışa sunuldu.

Medyacity’nin organizatörlüğünde Antalya Uluslararası Havalimanı içinde toplam 300 bin metrekarelik alanda, 50 bin metrekare kapalı alan, 65 chalet, 100’ü aşkın uçak için statik sergileme alanı sunacak Eurasia Airshow 100 bini sektör profesyoneli olmak üzere yaklaşık 500 bin kişiyi ağırlayacak.

Bilet Gelirinin Yüzde 10’u Kartal Vakfı’na Bağışlanacak

Eurasia Airshow’un bilet gelirinin yüzde 10’u, vazife maluliyeti kapsamında, şehit olan veya hayatını kaybeden, sakat kalan Türk Hava Kuvvetlerine mensup subay, astsubay ve sivil memurların kendileri, eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve kardeşlerinin sosyal, ekonomik gereksinimleri ve çocuklarının eğitimi konusunda dayanışma sağlamak amacıyla kurulan Kartal Vakfı’na bağışlanacak