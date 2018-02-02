Suudi Arabistan'da Bir İlk! 140 Kişilik Kadroya 107 Bin Kadın Akın Etti
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Suudi Arabistan'da Bir İlk! 140 Kişilik Kadroya 107 Bin Kadın Akın Etti


Suudi Arabistan'da Bir İlk! 140 Kişilik Kadroya 107 Bin Kadın Akın Etti
Suudi Arabistan'da Bir İlk! 140 Kişilik Kadroya 107 Bin Kadın Akın Etti Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-02-02 Saat: 11:56:51
Anasayfa Eko Gündem Suudi Arabistan'da Bir İlk! 140 Kişilik Kadroya 107 Bin Kadın Akın Etti

Suudi Arabistan iş yaşamına kadınları da dahil etme çabalarına bir yenisini ekledi. Ülke yönetimi havalimanındaki pasaport kontrolleri noktalarında kadınları da çalıştırma kararı aldı. Bu kapsamda 140 Suudi kadının istihdam edileceği açıklandı.

Suudi Arabistan iş yaşamına kadınları da dahil etme çabalarına bir yenisini ekledi. Ülke yönetimi havalimanındaki pasaport kontrolleri noktalarında kadınları da çalıştırma kararı aldı. Bu kapsamda 140 Suudi kadının istihdam edileceği açıklandı.

Kadınlar Havalimanlarında İstihdam Edilecek

Suudi Arabistan petrol gelirine bağımlı olarak yaşamaktan vazgeçerken, ekonomisine yeni bir yön verme çalışmalarına hız verdi. bu kapsamda turizm gelirinin artırılmasına yönelik marjinal kararlar alındı. Alınan kararları tüm dünya şaşkınlık içerisinde takip ederken, Suudi Arabistan çok konuşulacak bir düzenleme daha yaptı. Ülke yönetimi sosyal dönüşüm kapsamında bir ilke imza attı. Buna göre ülkedeki havaalanlarında pasaport kontrolü görevlileri arasında kadınlarında ekleneceği duyuruldu. Kadınların istihdamına yönelik açıklama Suudi Arabistan Pasaport Kontrol Ajansı tarafından yapıldı. Ajans 140 kadının kontrol noktalarında işe alınacağını duyurdu. Bu ilana Suudi kadınların ilgisi ise beklentinin çok üzerinde oldu. 140 kişilik iş ilanına yapılan başvuru sayısı 107 bini aştı. Bu sayıya ise sadece bir haftalık zaman diliminde ulaşıldı.

Suudi Arabistan Sosyal Dönüşüme Hızlı Başladı

Suudi yönetimi ekonomik alanda kadınların etkinliğini artırmayı hedefleyen politikalarla, yeni yüzünü göstermeye şimdiden başladı. İlk etapta 1980’li yıllarda yasaklanan kadınların sinemaya ve stadyuma girişlerine izin verildi. Bunun yanında alınan en önemli kararlar arasında kadınların trafiğe çıkması da dikkat çekenlerdendi. Ülke 2030 yılı ekonomik hedeflerine ulaşmak için kadın istihdamına ağırlık vereceğinin de sinyallerini verdi.

Suudi Arabistan’daki değişim aslında bu yıl turist vizesi ile başladı. Bundan önceki yıllarda ülkeye turist vizesiyle girmek yasaktı. Girişlere ibadet ve iş çerçevesinde izin verilmekteydi. 

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