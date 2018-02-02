Clariant, Henkel'in Güzellik Bakımı kategorisindeki En Büyük Yenilikçi Katkı Ödülü'ne layık görüldü

Ödüllü Perlogen® SF 3000 soğuk işleme sıvı sedef maddesi, Henkel'de verimliliğin artmasına önemli bir katkı yapıyor, şampuan formülasyonlarının genel karbon ayak izinin azalmasını sağlıyor

Ödül, ABD'de 2018 ACI Yıllık Sektör Buluşması kapsamında düzenlenen Henkel Tedarikçi Ödülleri Töreni'nde takdim edildi

Özel kimyasallarda bir dünya lideri olan Clariant, Henkel'in Güzellik Bakımı kategorisindeki En Büyük Yenilikçi Katkı Ödülü'ne layık görüldü. 29 Ocak 2018'de takdim edilen ödül, Henkel’in Clariant'ın sıvı sedef maddesi Perlogen SF 3000 sayesinde sedefli şampuanlarında elde ettiği verimlilik ve sürdürülebilirlik avantajları nedeniyle verildi.

Perlogen SF 3000, durulanan saç bakım ürünlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş, soğuk işlenebilen sıvı sedefleştirici konsantre. Düşük dozlarda kullanıldığında şampuanlara yoğun ve ipeksi bir parıltı verirken, doğal sedefin renk spektrumunu ve yansıtıcılığını ortaya çıkarıyor.

Üretimde kullanılan patentli ve düşük enerji tüketimli harmanlama süreci, genel karbon ayak izinin düşürülmesine önemli ölçüde katkı sağlıyor.

Henkel, Perlogen SF 3000'i kullanarak Schwarzkopf®, Bonacure®, Schauma® ve Gliss Kur® gibi çeşitli şampuan serilerinde sedefli bir parlaklık elde ediyor.

Ödül hakkında konuşan Clariant Endüstriyel ve Tüketici Özel Ürünleri (ICS) İş Birimi Başkanı Christian Vang şunları söyledi: “Henkel’in Perlogen SF 3000 ile son derece yenilikçi bir sedefleştirme maddesi kullanabilmesinden memnunuz. Henkel ile yaptığımız iş birliği sayesinde tüketiciler yoğun parlaklığa sahip ürünler kullanabilirken sürdürülebilirliğe de önemli katkıda bulunuyor.”

Henkel, ödülü Clariant temsilcilerine 29 Ocak 2018 günü, ABD'nin Orlando kentinde düzenlenen 2018 Amerikan Temizlik Enstitüsü Yıllık Sektör Buluşması kapsamında düzenlenen bir törenle takdim etti