UNICERA Fuarı Dünya Çapında Ziyaretçileri Ağırlayacak
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UNICERA Fuarı Dünya Çapında Ziyaretçileri Ağırlayacak


UNICERA Fuarı Dünya Çapında Ziyaretçileri Ağırlayacak
UNICERA Fuarı Dünya Çapında Ziyaretçileri Ağırlayacak Elif İşçi - Tarih: 2018-02-02 Saat: 12:09:04
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Türkiye'nin en büyük seramik banyo fuarlarından birisi olan UNICERA fuarı için geri sayım başladı. Bu süreçte dünya çapından yaklaşık 80 bin alıcının fuarı ziyaret etmesi ve rekor katılımın sağlanması amaçlanıyor.

Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarı İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA), 27 Şubat-3 Mart 2018 tarihlerinde CNR EXPO Yeşilköy’de düzenlenecek. Fuara 130 ülkeden 10 bini yabancı olmak üzere 80 bin alıcı bekleniyor.

Banyo ürünleri, zemin-duvar kaplamaları, seramik işleme teknolojileri, mutfak ürünleri, dekorasyon ürünleri, ambalajlama, depolama gibi pek çok ürün grubunun bir arada sergileneceği UNICERA, sektöre yön veren 1.000’in üzerinde markanın katılımı ile gerçekleştirilecek.

Seramik üretiminde lider ülkeler olarak gösterilen İtalya, İspanya, Almanya başta olmak üzere, Portekiz, Mısır, Hindistan, Çin, Tayvan, Sırbistan ve İran’dan gelecek firmalar UNICERA’da yeni ürün ve modellerini sergileyecekler.

CNR Expo’da düzenlenen ve bu yıl alanında yüzde 25’lik bir büyüme sağlayan, Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarı İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNCERA), CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık, Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ve Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TIMDER) iş birliği ile 27 Şubat-3 Mart 2018 tarihlerinde CNR EXPO Yeşilköy’de düzenlenecek. İspanya Banyo Ekipmanları Derneği (ASEBAN), İtalyan Seramik Makineleri ve Ekipmanları Üreticileri Birliği (ACİMAC), Confindustria Ceramica İtalia (EDI. CER SPA), Italian Trade Agency (ITA) kuruluşları tarafından da desteklenen UNICERA Fuarı’na, 130 ülkeden 10 bin yabancı olmak üzere 80 bin alıcı bekleniyor. Fiyat avantajı, kolay ulaşılabilirlik ve kaliteli üretimle büyüklüğünü 3 milyar dolara ulaştıran seramik sektörü, UNICERA Fuarı ile önümüzdeki dönemde önemli bir büyüme yaratacağı hedef pazarlar olan Amerika, Afrika, Asya ve Uzakdoğu ülkelerinde etkinliğini artırmayı hedefliyor.

1.000 Üzerinde Sektör Lideri Olan Marka

Banyo ürünleri, zemin-duvar kaplamaları, seramik işleme teknolojileri, mutfak ürünleri, dekorasyon ürünleri, ambalajlama, depolama gibi pek çok ürün grubunun bir arada sergileneceği UNICERA Fuarı, sektöre yön veren 1.000’in üzerinde markanın yeni ürün ve hizmetlerine ev sahipliği yapacak. Aralarında Akgün Seramik, Anka Seramik, Bien Seramik, Creavit, Ege Seramik, ECA SEREL, Etili Seramik, Duratiles, Decovita, Graniser, Granito, Güral, Hansgrohe, Kale, Kütahya Seramik, İdevit, İSVEA, Seranit, Schell, Seramiksan, Serenova Umpaş, Uşak,Yurtbay, Yüksel Seramik, Vitra gibi sektör öncüsü firmalar, modern teknoloji ile geliştirilen yenilikçi ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

2019 Trendleri Fuarda Sergilenecek

Seramik üretiminde lider ülkeler olarak gösterilen İtalya, İspanya, Almanya başta olmak üzere, Portekiz, Mısır, Hindistan, Çin, Tayvan, Sırbistan ve İran’dan gelecek firmalar, UNICERA’da yeni ürün ve modellerini sergileyecekler. İtalya’dan önde gelen tasarım firmalarından Digital Design SRL ve TG Mac, Almanya’dan Hamberger, Portekiz’den küresel seramik üreticisi Mota II Solçoes Ceramicas, İspanya’dan Quicmicier, Sırbistan’dan Pestan, Hindistan’dan Mehta Stone Export House ve Asia Pacific Impex, İran’dan Loabıran, Çin’den Guangdong Hongyu Ceramics, Tayvan’dan Monalisa Trading ve Iran-China Clay Industries, fuarda dikkat çeken küresel oyuncular arasında yer alıyor.

UNICERA’ya Türkiye, İtalya, İspanya, Danimarka, Amerika ve Almanya’dan katılacak olan 14 tasarımcı ve tasarım stüdyosu, 10 oturumda gerçekleşecek olan Designer Seminars adlı etkinliklerde 2019 trendleri ve dizayn anlayışları hakkında sunumlar yapacaklar. Tasarım anlayışının örneklerinin sergileneceği, seminer ve tasarım sohbetleri 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. 

UNICERA ekonomi haber basın bülteni
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