Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki tarım birliklerinin Yönetim Kurulu Başkanları, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile bir araya geldi. Türkiye'ye 2017 yılında 4 milyar doların üzerinde döviz kazandıran Ege Tarım Birlikleri başkanları, Bakan Fakıbaba'dan tarım ürünleri ihracatımızın önünün açılması için bürokrasinin azaltılmasını istedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın üst düzey bürokratları ile birlikte, Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanları ile İzmir Kaya Termal Otel'de bir araya gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise; Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatının artması için bürokratlarına ilgili Kanunların izin verdiği ölçüde inisiyatifin ihracatçı lehine kullanılması talimatını verdi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin tarımsal sorunlarla ilgili kendisine sunduğu dosyayı inceleyeceği sözünü veren bakan Fakıbaba, "Sadece kendi bakanlığım ile ilgili konuları takip etmeyeceğim. Bizimle beraber, diğer bakanlıkları ilgilendiren konuların da takipçisi olacağım. Hatta bu konuda attığımız adımları sizlerle paylaşacağım. Sizin, “Bakan Fakıbaba üzerine düşeni yaptı” demeniz için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Organik Üretim Arttırılmalı

Toplantıda ilk olarak söz alan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Tarakçıoğlu, Tarım sektörlerimizin başta pestisit ve kaliteli hammadde temini ve geri gelen ürünlerin yurda girişi olmak üzere çok sayıda sorunla uzun süredir karşı karşıya olduğunu ifade ederek sektörün uygulamada sağlanacak kolaylaştırmalarla önünün açılmasını beklediklerini ifade etti. Tarakçıoğlu, “İzmir’in üretim ve ihracatında lider konumda olduğu organik tarıma muhakkak önem verilmeli ve yurdun her yanında üretim potansiyelleri zorlanmalı” diyerek Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na çağrı yaptı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, ihraç edildikten sonra müşteri ile doğan anlaşmazlıklar başta olmak üzere çeşitli nedenlerle geri gelen ürünlerin yurda girişinde yaşanan sorunların giderilmesi için çözüm istedi. Celep, "Bu ürünler bizim ülkemizin ürünü, bu ürünün yurda alınarak işlendikten sonra tekrar ihraç edilebilmesinin sağlanması için bürokraside iyileştirmeler bekliyoruz. Biz sektör olarak bu ihracattan geri gelen ürünleri elden geçirdikten sonra tekrar ihraç etmek istiyoruz" diye konuştu. Celep, Çekirdeksiz Kuru Üzümde pestisit ve okratoksin-A, Kuru kayısıda kükürt ve pestisit, Kuru incirde aflatoksin ve okratoksin-A kaynaklı sorunların giderilmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile daha yoğun işbirliği yapmak istediklerini kaydetti. Celep son olarak, incir, Antep fıstığı, çam fıstığı, ceviz, badem gibi ürünlerin üretim bölgelerindeki orman vasfını yitirmiş alanlar ile hazine arazilerinin bu ürünlerin dikimine tahsis edilerek önümüzdeki dönemde giderek artacak olan iç ve dış talebin karşılanmasına destek olunması gerektiğini belirtti.

Sofralık Zeytine Prim Verilmeli

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, zeytincilik sektörünün 2017/18 ihraç sezonunda 500 milyon dolarlık ihracat hedefi olduğunu, 2017/18 sezonunun 3 aylık döneminde yapılan ihracatın bir önceki sezonun tamamında yapılan ihracata ulaştığını, 2023 hedeflerinin ise 3.8 milyar dolar olduğunu, bu hedefe ulaşmak için zeytinyağında 80 kuruş olan primin 2.5 TL'ye çıkarılmasını talep ettiklerini, prim verilmeyen sofralık zeytine de 50 kuruş prim verilmesini talep ettiklerini dile getirdi. Er, "Avrupa Birliğinde zeytinyağı üreticisine kilo başına verilen destek 1.2 Euro düzeyinde. 2023 İhracat hedefine ulaşmak için üreticimize yönelik desteğin artırılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'de ağaç başına düşen verimliliğin İspanya'nın çok gerisinde olduğuna dikkati çeken EZZİB Başkanı Er, "Türk üreticisine, budama, ilaçlama, sulama ile ilgili destek sağlanmalı. İspanya 330 milyon zeytin ağacı ile 1 milyon 500 bin ton zeytinyağı, 600 bin ton sofralık zeytin elde ederken, 170 milyonu aşan ağaç varlığımızla biz bu yıl ilk kez 280 bin ton zeytinyağı, 450 bin ton sofralık zeytin rekoltesine kavuştuk. Üreticinin ağacına bakması için daha fazla desteklenmesi gerekiyor" diye konuştu. Er, Orman Özelliğini Yitirmiş Alanların zeytin üretimine açılmasını ve orman ve hazine arazilerindeki 80 milyon yabani zeytinin/delicenin aşılanması için destek verilmesini de talep etti.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Terci ise; 1.5 yıldır Hindistan'a haşhaş tohumu ihraç edemediklerini, Hindistan Ekonomi Bakanlığı ve Hindistan Narkotik Bürosu nezdinde girişimlerde bulunularak sorunun çözümünü beklediklerini ifade etti.

Rusya'ya İhracat Yapabilen Firma Listelerinden Sektör Rahatsız

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Göksel, Rusya Federasyonu'na domates ve nar gibi ürünlerin ihracatını yapabilecek firma listelerinin sektörde yol açtığı rahatsızlığı dile getirerek bu sorunun çözümü için destek istedi. Göksel, Uzakdoğu'ya yaş meyve sebze ihracatının başlaması için söz konusu ülkelerle ikili karantina anlaşmaların imzalanarak yasal mevzuatın tamamlanmasını talep etti. Göksel, bu sayede Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Tayvan gibi ülkelere kiraz, taze incir gibi ürünlerin ihracatının önünün açılacağını anlattı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin URGE Projesi kapsamında Uzakdoğu pazarı açılmadan gerekli olan bağlantıları kurduklarına değinen Göksel, “Bir pazar yaratıyoruz, alıcılar bekliyor, THY ile kargo fiyatlarını ve destinasyonları belirleyip program yapıyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bu ritme ayak uydurmasını istiyoruz. Bakanlık bizimle aynı hızda hareket ederse senelerdir çözümünü beklediğimiz hususlarla ilgili yol almış oluruz” dedi.

Su Ürünleri Sektörünün Başarısı Su Ürünleri Kanunu ile Taçlandırılsın

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Ciğer, Su ürünleri sektörünün Türkiye'nin en son kazandığı sektör olduğunu, çipura ve levrekte dünya lideri olduklarını ve halihazırda 1 milyar dolar ihracat eşiğine gelindiğini, 2023 yılı için belirlenen 1.5 milyar dolar ihracat hedefine de emin adımlarla ilerlediklerini belirterek sektörün yaşadığı yapısal sorunlar ile alakalı sıkıntıların şu an Meclis’te beklemede olan Su Ürünleri Kanunu ile giderilerek taçlandırılmasını gerektiğini ifade etti.

TMO, Tavukçuluk Sektörüne Buğday Satsın

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bedri Girit, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğday ithal etmesini ve elindeki stokları geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi tavukçuluk sektörüne DİR kapsamında satmasını talep ederken, İran'a yumurta ihracatında analiz sürecinin hızlandırılmasını istedi. Girit, Türkiye’nin 50 bin ton tavuk ayağı ihracatı yaptığını, bu ihracatın tamamına yakınının Çin’e yapıldığını iki ülke arasında anlaşma olmadığı için Vietnam ve Hong Kong üzerinden yaptıklarını, bu ülkelerdeki ithalatçılara komisyon ödemek durumunda kaldıklarını bu sorunun çözümünü istediklerini söyledi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan destek istediği diğer hususlar ise; Kuru Meyve Sektöründe Soğuk Hava Depolarının Devlet Teşvikleri Kapsamına Alınması, AB Başta olmak üzere, alıcı ülkelere Tarım Ataşeleri Atanması, Odun dışı orman ürünleri yetiştiriciliğinin desteklenmesi, Yetiştiricilere yönelik eğitimler düzenlenmesi, Odun dışı orman ürünlerinde tür bazında üretim planları oluşturulması, Kültür balıkçılığı tesislerindeki, kafeslerde bulunan sigortalı balıkların kredi teminatı sayılabilmesi için bankacılık açısından düzenleme yapılarak kamu bankaları nezdinde girişimde bulunulması, İhracata Uygun Yaş Meyve Sebze Çeşitlerinin Belirlenerek Üretiminin Teşvik Edilmesi oldu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile yapılan toplantıya; Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Mustafa Terci, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcıları Bedri Girit ile Taner Ciğer ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Göksel katıldı