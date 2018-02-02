Yemeksepetinden En Çok Lahmacun Sipariş Verildi
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Yemeksepetinden En Çok Lahmacun Sipariş Verildi


Yemeksepetinden En Çok Lahmacun Sipariş Verildi
Yemeksepetinden En Çok Lahmacun Sipariş Verildi Elif İşçi - Tarih: 2018-02-02 Saat: 12:21:24
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Yemeksepeti kış aylarında siparişlerin en yoğun olduğu dönem olarak belirlendi. Yapılan bir sipariş değerlendirmesinin ardından kış aylarında en çok söylenen siparişler açıklandı. Vatandaşlar kışın en çok lahmacun söylediklerini ortaya koydular.

Görünen o ki kış ayları yeme alışkanlıklarımızı da etkiliyor. Yemeksepeti, kışın gelmesiyle evde ve ofiste değişen yemek tercihlerimizi açıkladı.

Çiğ Köfte Tahtını Lahmacuna Devretti, Hamburgerden İse Yine Vazgeçmedik

Bizleri her daim mutlu eden geleneksel yemeklerimizden lahmacun, geçen yılın lideri olan çiğ köfteyi geçerek bu kışın favori lezzeti oldu. Lahmacunun ardından ofiste en çok çorba, evde ise hamburger tercih edildi.

Tavuk Suyu Çorbası Siparişleri 3 Kat Arttı

Yemeksepeti verilerine göre çorba siparişleri yaz aylarına göre iki kat artmış durumda. Mercimek çorbası, ezogelin çorbası, tavuk suyu çorbası ve domates çorbası kışın favorileri. Yaz aylarına göre siparişlerini 3 katına çıkaran tavuk suyu çorbası ise soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Kış Aylarında Formda Kalmayı İhmal Etmedik

Verilen siparişlerde yaz-kış demeden formumuza özen göstermeyi de ihmal etmedik. Yemeksepeti verilerine göre, hafif besinleri en çok 29-33 yaş aralığındaki çalışan kadınlar tercih etti. Geçen senenin kış aylarına oranla salata siparişleri yüzde 49 artarken, deniz ürünleri yüzde 46, zeytinyağlı siparişleri de yüzde 52 oranında artış gösterdi.

Kış Aylarının Yükselen Yıldızı Kahveler Oldu

Geçen senenin kış aylarına göre 2,5 kat artan kahve siparişleri, ofislerin ve ev siparişlerinin yıldızı oldu. Kahve çeşitlerinden en çok latte, americano, cappucino ve filtre kahve tercih edildi. Kahvenin yanına en çok yakışan lezzetler olan tatlılar ise siparişlerde dikkat çekti. Her iki kahve siparişinin birinin yanında tatlı da isteniyor. Tatlı siparişlerinin büyük kısmı evden verilirken, kahve ile beraber en çok brownie tercih edildi.

Hafta Sonu Siparişleri Kış Aylarında Arttı

Hafta sonu, kış aylarında verilen siparişler artışa geçti ve yaz aylarına göre yüzde 65 artış gösterdi. Hafta sonunun keyfini evde çıkaranlar, siparişlerinde hamburgerden ve pizzadan vazgeçmedi. Üçüncü sıranın sahibi ise listelerin müdavimi döner dürüm oldu.

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