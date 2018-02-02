DEMAD Başkanı Türkiye’deki döviz bürolarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Tunçer, faaliyet halinde olan döviz bürolarının büyük bölümünün yasal olmadığının altını çizerek, “Yurt genelinde toplamda 3 bin 830 tane döviz bürosu faaliyet gösteriyor. Bunların yüzde 78’lik bölümü yasal prosedürü tamamlamış değil” dedi.

“Yüzde 78’i Yasal Değil”

Kısa adı DEMAD olan Değerli Maden Taş ve Döviz Piyasası Kurum ve Kuruluşlar Derneği’nin yönetim kurulu başkanlığını yapmakta olan Mahmut Erdal Tunçer, yasal zemine uygun olarak faaliyet göstermeyen döviz bürolarının yurt geneline yayıldığını, izin ve yetki belgelerinin Hazine Müsteşarlığı bünyesinden alındığını; bu kapsamda faaliyet gösteren döviz bürosu sayısının toplamda 830 adet olduğunu ifade etti. Türkiye’de faaliyet gösteren döviz bürosu sayısınınsa 3 bin 830’a kadar yükseldiğinin altını çizdi. “Yasal zemine oturmuş olarak faaliyet gösteren döviz bürosu toplamın yüzde 22’lik bölümünü kaplıyor. Kalan yüzde 78’lik kısımsa yasal çerçeveye uygun değil” diyen Tuncer, vatandaşların konuyla ilgili dikkatli olması gerektiğini belirtti.

450 Tanesi İstanbul’da Hizmet Veriyor

Hazine Müsteşarlığı’nın izni çerçevesinde hizmet veren döviz bürosu sayısını 750 olduğuna dikkat çekerek, “Söz konusu büroların 80 tane ek şubesi bulunuyor. Yani yasal izin ve belgeli olarak çalışan döviz bürosu sayısı şu anda 830 tane” dedi. Bunların 450 tanesinin İstanbul kentinde olduğunu belirterek, “Bazı illerde hala döviz bürosu bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Döviz Bürolarının İstihdamı 12-13 Bin Arasında Değişiyor

Türkiye’de faaliyet gösteren döviz işlemi yapan bürolarda çalışan sayısının ortalamada 11 ile 12 arasında değiştiğini, bazı bürolarda ise 25 ile 30 personelin hizmet verdiğini aktardı. Yasal izin ve belgeli olarak faaliyet gösteren işyerleri kapsamındaki istihdamın 12 bin ile 13 bin arasında değiştiğinin altını çizdi.