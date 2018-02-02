Türkiye ekonomisinin yakaladığı büyüme ivmesi, sanayinin ve üretimin kalbi olan takım tezgahları sektörüne de olumlu yansıyor. Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu, sektörün hızlı büyümesini sürdürdüğünü belirterek, geçen yıl TİAD üyelerinin iş hacminde yüzde 10’luk bir büyüme yakaladığını söyledi. 2018 için öngörülerini paylaşan Aydoğdu “TİAD, temsil ettiği takım tezgahları sektörü ile Türkiye sanayisinin nabzını tutmaya devam ediyor. TİAD’ın 191 üye firması, Türkiye takım tezgahları kullanımının yüzde 80’ini karşılıyor. 2017 yılını sektör olarak iyi geçirdik. 2018 için TİAD üyelerinin yüzde 22’si mevcut büyüme oranını koruyacağını ve yüzde 78’i ise iş hacmini artıracağını öngörüyor” dedi.

Sektörün Üzerinde Büyüdük

2018 yılında sektörün büyümesini etkileyecek birçok unsur da olduğunu söyleyen Aydoğdu “2018 yılında yerli otomobil, savunma ve havacılık sanayisindeki gelişmeler, takım tezgahları sektörüne duyulan ihtiyacı artıracak, sektördeki iş hacmi genişleyecektir. Bu nedenle TİAD üyelerinin yüzde 61’i iş hacimlerinde yüzde 10’un üzerinde büyüme beklemektedir” dedi. Aydoğdu ayrıca, takım tezgahları sektörünün 2017 yılında TÜİK verilerine göre yüzde 4 küçülme yaşadığını belirterek “TİAD üyeleri ise yüzde 10 ile sektörün üzerinde büyüme yaşadı” dedi.