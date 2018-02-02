Google, 2017 yılına ilişkin gelir gider hesaplamalarını tamamladı. Yapılan açıklamaya göre, şirket geçen sene gelirini ciddi miktarda artırdı. 100 milyar doların üzerinde kayda alınan 2017 yılı geliri, Google’a yeni bir kapı araladı.

Google 2017’de Kasaya 100 Milyar Dolar Koydu

Google tarihinin en yüksek gelirine 2017 yılında ulaştı. Gelirini 100 milyar doların üzerine çıkardığını duyuran şirket, değerli şirketler arasına giriş yaptı. 100 milyar dolarlık şirketler kulübünün üyeleri arasında Walmart’tan Volkswagen’e, Apple’dan Shell’e kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar yer alıyor. Bu listede toplamda 40 şirket bulunuyor. Listenin yeni üyesi ise 2018 yılı itibariyle Google.

20 Yıllık Tarihinde İlk Kez 100 Milyar Doların Üzerine Çıktı

Şirket geliri hakkındaki açıklama Google’ın çatı şirketi olarak faaliyet gösteren Alphabet’ten geldi. Geçtiğimiz yılın finansal gelişmelerini içeren açıklamaya göre, 20 senedir faaliyet halinde olan Google ilk defa 100 milyar dolarlık gelir sınırını aştı. 2017 yılında elde edilen gelir toplamı 110 milyar dolar olarak duyuruldu. Şirketin bir önceki yıl elde ettiği toplam gelirse 90 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Dijital Reklam Geliri Pastasının Pay Sahiplerinden Oldu

Alphabet’in açıklamasına göre 2017’de Google gelirlerinin büyük bölümünü dijital reklamlar oluşturdu. Bilindiği üzere dijital reklam pazarı geçen seneyi büyümeyle tamamlamış, genişleme şirket cirolarına olumlu yansımıştı. İşte bu durumdan Google’da nasibini aldı. Buna göre pazarın yüzde 60 gibi bir bölümünü Google ile Facebook elinde bulunduruyor. Bu oransa Amerika’daki dijital reklam pazarını kapsıyor.

Alphabet’in finansal verileri paylaştığı açıklamada dikkat çeken diğer bir ifade ise yönetim kurulu üyelerinden biri hakkında oldu. Buna göre yönetimde üye olarak bulunan John Hennessy ilerleyen günlerde görevini farklı bir isme devredecek. Hennessy’in şirketteki yeni görevi ise yönetim kurulu başkanlığı olacak.