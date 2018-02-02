Bilançosuna ilişkin yapmış olduğu açıklamalarda şirket, 2017 senesinin dördüncü çeyrek döneminde elde ettiği gelir bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 38 oranında artarak 60.5 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Amazon’un 2016 senesi Ekim-Aralık döneminde elde ettiği gelir 43.7 milyar dolar seviyesindeydi.

Açıklamalarda, Amazon'un 2016 senesinin dördüncü çeyrek döneminde 749 milyon dolar olan net karının geçen sene aynı dönemde 1.9 milyar dolara ulaştığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık ayında imzaladığı yeni vergi reformu yasasının, şirkete 789 milyon dolar getiri sağladığı belirtildi. Açıklamalarda, bu sene ilk çeyrek dönemde şirketin gelirinin 47.7 milyar dolar ile 50.7 milyar dolar arasında, net karının ise 300 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

Bilançonun Açıklanmasıyla Hisseler Yükseldi

Amazon hisseleri New York Borsasında işlem saatlerinde bugün yüzde 4.2 oranında değer kaybetmesine karşın, dördüncü çeyrek dönem bilançosunun güçlü gelmesiyle güçlenerek bin 448 dolara kadar yükseldi ve kayıplarını telafi etti. Buna ek olarak, şirketin hisseleri son 3 aylık süre içinde yüzde 26 oranında yükseldi. Amazon, 670 milyar dolar tutarında piyasa değeriyle dünyanın en değerli dördüncü şirketi konumuna ulaştı . Kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Jeff Bezos, 115.7 milyar dolar tutarında servetiyle dünyanın en zengin milyarderleri listesinde birinci sırada.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’ın derlediği ''Dünyanın En Değerli 500 Markası - Global 500 2018'' raporu kapsamında, 151 milyar dolarlık değeriyle Amazon dünyanın en değerli markası olarak belirlendi.