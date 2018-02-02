Kütahya Belediyesi Şubat Etkinliklerini Açıkladı
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Kütahya Belediyesi Şubat Etkinliklerini Açıkladı


Kütahya Belediyesi Şubat Etkinliklerini Açıkladı
Kütahya Belediyesi Şubat Etkinliklerini Açıkladı Elif İşçi - Tarih: 2018-02-02 Saat: 14:02:29
Anasayfa Eko Gündem Kütahya Belediyesi Şubat Etkinliklerini Açıkladı

Kütahya Belediyesi vatandaşların sosyalleşmesi ve her imkandan faydalanmaları için çeşitli çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bunun üzerine Şubat ayında yapılacak etkinliler ve sergilenecek tiyatro oyunları hakkında vatandaşlara bilgi verildi

Her ay birbirinden farklı kültür sanat etkinlikleriyle dolu dolu bir takvimi bulunan Kütahya Belediyesi, Şubat ayında da çok farklı. Belediye, faaliyetleri ile hem önemli isimleri anacak hem de ilkleri yaşatacak. Kütahya’da 8 Şubat Perşembe günü eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın ilk dersiyle Türkiye’de bir ilk olan Açık Üniversite programı başlayacak. Kurtalan Ekspres ve Cihan Yıldız ‘Bu Toprağın Ezgileri’ etkinliği kapsamında Türk Müziğinin iki büyük ustası Barış Manço ve Cem Karaca, Düşünce Atölyesi’nde Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ve 2. Abdülhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu’nun katılımıyla vefatının 100. yılında Abdülhamid anılacak.

Çini’nin başkenti Kütahya’da Şubat ayı boyunca kültürel aktiviteler kapsamında konser, yetişkin ve çocuk tiyatroları, söyleşi, seminer, panel ve daha birçok etkinlik yapılacak. Bu ayki etkinlikler, tamamı Kütahya şehir tiyatroları öğrencilerinden oluşan oyuncu kadrosuyla Kültür Bakanlığı ödüllü tek özel tiyatro metni olan ‘Benim Güzel Pabuçlarım’ çocuk oyunu ile başlayacak. Her ay düzenli olarak gerçekleşen Anadolu’yu Mayalayanlar programında Fatih Çıtlak, Cansu Canan moderatörlüğünde gerçekleşen ‘Cansu Canan ile Buluşmalar’ programında ise ünlü televizyon programcısı, şair ve tiyatrocu İbrahim Sadri, Kütahyalılar ile buluşacak.

II. Abdülhamid Anılacak

Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşecek etkinlikler ile ilgili konuşan Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, “Şubat ayında sizlerle buluşturmak üzere planladığımız birbirinden güzel programların yanı sıra, 2018 yılının en önemli kültür ve medeniyet projesi olarak gördüğümüz ülkemizde ki kültürel üretime önemli bir katkı sağlayacak Açık Üniversite eğitimlerine başlıyoruz. Kütahya’da bu ay hem Sultan II. Abdülhamid Han hem de Anadolu rock müziğinin iki önemli ismi Cem Karaca ve Barış Manço anılacak. Ayrıca ödüllü tiyatro oyunlarını da sergilemeye devam edeceğiz” dedi

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