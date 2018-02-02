Dünya Kanser Günü Farkındalığı İçin Yavuz Sultan Selim Köprüsü Işıklandırılacak
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Dünya Kanser Günü Farkındalığı İçin Yavuz Sultan Selim Köprüsü Işıklandırılacak


Dünya Kanser Günü Farkındalığı İçin Yavuz Sultan Selim Köprüsü Işıklandırılacak
Dünya Kanser Günü Farkındalığı İçin Yavuz Sultan Selim Köprüsü Işıklandırılacak Elif İşçi - Tarih: 2018-02-02 Saat: 14:06:20
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4 Şubat Dünya Kanser Gününde farkındalık yaratmak ve bilinçlendirme yapmak amacıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü kullanılacak. Köprü o güne özel simgesel anlamda mavi ve turuncu ışıklarla renklendirilecek. Vatandaşların bu konuda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde, kanser hastalığına karşı farkındalık yaratmak ve toplumu bilinçlendirmek için mavi ve turuncu ışıklarla aydınlatılacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nu inşa eden ve işleten IC İçtaş İnşaat - Astaldi konsorsiyumu ICA, dahil olduğu uluslararası kampanyalarla toplumsal bilincin artırılmasına ve farkındalık yaratmaya devam ediyor. Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü tarafından kanser konusunda bilinç ve farkındalığın artırılması için Dünya Kanser Günü ilan edilen 4 Şubat’ta, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kampanyanın sembol rengi olan mavi ve turuncu ışıklarla aydınlatacak.

Dünya Kanser Günü kapsamında her yıl 4 Şubat’ta UICC (Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü) önderliğinde üyeler, ortaklar ve tüm dünya güç birliği yaparak küresel kanser salgınına karşı mücadele ediyor. UICC, Dünya Kanser Günü’nde düzenlenen etkinliklerle kanser konusunda farkındalık yaratarak ve eğitim vererek önlenebilir milyonlarca ölüm vakasının önüne geçmeyi hedefliyor. Ayrıca hükümetler ve bireyler kansere karşı harekete geçmeye davet ediyor.

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