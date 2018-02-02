TürkAkım’a Vergi Muafiyeti!
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TürkAkım’a Vergi Muafiyeti!


TürkAkım’a Vergi Muafiyeti!
TürkAkım’a Vergi Muafiyeti! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-02 Saat: 14:34:31
Anasayfa Eko Gündem TürkAkım’a Vergi Muafiyeti!

TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin Karadeniz'de bulunan bölümünde ve kıta sahanlıkları içinde hizmet veren deniz bölümünde gerçekleştirilen şirket faaliyetleri vergiden muaf tutulacak.

TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin Karadeniz'de bulunan bölümünde ve kıta sahanlıkları içinde hizmet veren deniz bölümünde gerçekleştirilen şirket faaliyetleri vergiden muaf tutulması yönünde karar alan Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, "TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi Genel Tebliği"ni Resmi Gazete’den bildirdi.

Uygulama kapsamında, Türk sahalarında projenin deniz bölümü şirketinin mühendislik, danışmanlık hizmetleri, inşaat öncesi hizmetleri ve inşaat tesisi işletme hizmetleri, ön tasarım hizmetleri ve tasarım hizmetleri de dahil olmak üzere danışmanlık, hukuk, muhasebat ve mühendislik hizmetlerini katma değer vergisinden muaf tutacak. Bu sayede TürkAkım, gelir üzerinden alınan vergi ödemelerini yapmayacak. Kara bölümü 1 haricinde projenin uygulanması için gerekli olan taşıma araçları, teknik tesisler, gemiler, borular, diğer malzeme ve teknik kaynaklar, makina- teçhizatlar, bileşenler ve yedek parçalar da vergi ve gümrük vergilerinden muaf tutulacak. Gümrük vergisi muafiyeti Rusların ilgili mevzuatı hazırlamasından sonra yürürlüğe girecek.

Gelir Ve Kurumlar Vergisi De Ödenmeyecek

Deniz bölümü şirketi ve kara bölümü 2 şirketi, projenin yürürlüğe girmesi için kurulan veya edinilen mülkler açısından emlak vergisi ve diğer benzer vergilerden muaf tutulacak. Kara bölümü 1 harici olmak üzere, projenin uygulanmasıyla alakalı inşaat ve onarım işleri ödemelerinde gelir, kurumlar vergisi ya da stopaj vergisi ödenmeyecek.

Rus gazını Türkiye'ye, sonra ise Türkiye üstünden Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım doğalgaz boru hattı, her hattın senelik olarak 15.75 milyar metreküp kapasitesi olduğu iki hattan oluşacak. Proje, deniz bölümü 1, deniz bölümü 2, kara bölümü 1 ve kara bölümü 2 olmak üzere 4 bölümden oluşuyor.

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