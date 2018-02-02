Dünyanın 87’den fazla ülkesine düzenlediği turlarla seyahatseverleri farklı kültür ve coğrafyalarla buluşturan Prontotour, bisiklet hediyeli turlarıyla gezginlerin ayağını yerden kesiyor.

Prontotour’dan 2-28 Şubat 2018 tarihleri arasında, Kurban Bayramı için tur paketi satın alan gezginler bisiklet kazanıyor. Kampanya kapsamında, Kurban Bayramı’nın da içinde yer aldığı 17-23 Ağustos 2018 çıkışlı turları erken alan tüm seyahat severler bisiklet sahibi oluyor.

Kişi başı 600 € - 750 $ ve üzeri olan turların yanı sıra 800 € - 1000 $ ve üzeri single konaklamalarda geçerli olan bisiklet hediyesine ihtiyacı olmayan hak sahipleri ise bu haklarını dilerlerse Prontotour’un sosyal sorumluluk paydaşlarından olan Tohum Otizm Vakfı’na bağışlayarak çocukları sevindirebiliyor. Bisikletler, hak sahiplerine turun bitmesini beklemeden 30 Nisan 2018 tarihine kadar teslim ediliyor.

Kurban Bayramı dönemi için tatil planı yapan seyahat tutkunları, 2-28 Şubat 2018 tarihleri arasında erken rezervasyon kampanyasıyla Prontotour’dan alacağı turlarla kendi ihtiyaçlarını giderebildikleri gibi çocuklara yönelik bir sosyal sorumluluğun da paydaşı olabiliyorlar