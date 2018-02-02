Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen aylık sektör raporunu açıkladı. ‘Türkiye İMSAD Ocak 2018 Sektör Raporu’nda; inşaat malzemesi sanayicilerinin gerçekleştirdiği yıllık ihracatın yeniden 16 milyar doları aştığı vurgulandı. Raporda ayrıca, 2017 yılının en yüksek aylık ihracatının, 1 milyar 613 milyon dolarla Kasım ayında gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)’nin, sektörün en önemli çatı kuruluşu olarak hazırladığı ‘Ocak 2018 Sektör Raporu’nda; sektörün yıllık ihracatının 2016 yılında 15,24 milyar dolar olarak gerçekleştiği, 2017 yılının ilk 11 ayında ise ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artış gösterdiği belirtildi. Böylece inşaat malzemeleri yıllık sanayi ihracatının Kasım ayı itibariyle yeniden 16 milyar dolar seviyesini aşarak 16,34 milyar dolara ulaştığına dikkat çekildi. İhracat artış eğiliminin yıllık ihracatı desteklemeye devam ettiği ifade edilen raporda, şu tespitler yer aldı:

Kasım Ayında Sıçrama

İnşaat malzemeleri ihracatı, 2017 yılı Kasım ayında geçen yılın Kasım ayına göre yüzde 27,6 arttı ve 1 milyar 613 milyon dolar oldu. Böylece Kasım ayında 2017 yılının en yüksek aylık ihracatı gerçekleşti. Pazarlarda kademeli iyileşmenin ihracat üzerindeki olumlu etkisi giderek daha çok hissedilmeye başlandı.

Üretim Yüzde 9,4 Arttı

2017 yılı Kasım ayında inşaat malzemesi ortalama sanayi üretimi 2016 yılı Kasım ayına göre yüzde 9,4 arttı. Böylece Kasım ayında yılın en yüksek üçüncü aylık üretim artışı gerçekleşti. Kasım ayı üretim artışı iç ve dış talebin de kuvvetli kaldığını gösterdi. Üretim artışında mevsimsellik ve baz etkisinden çok sektörün kendi iç dinamikleri belirleyici oldu. Kasım ayındaki üretim artışı ile birlikte Ocak-Kasım dönemi üretimi de geçen yılın yüzde 5,6 üzerinde gerçekleşti. 2017 yılı Kasım ayında inşaat malzemeleri alt sektörlerindeki sanayi üretiminde artış eğilimi ağırlık kazandı. 26 alt sektörden 21’inde üretim geçen yıla göre artarken, sadece 5 alt sektörde üretim geçen yıla göre geriledi. Ocak-Kasım döneminde ise 22 alt sektörde üretim geçen yılın üzerinde gerçekleşti.

İnşaat Sektörü 2018’e, Artan Bir Güvenle Başladı

İnşaat sektöründe güven endeksi (takvim ve mevsim etkisinden arındırılmamış endeks verileri) 2017 yılının son 4 ayında gerileme göstermişti. Güven endeksi yeni yıla ise önemli bir sıçrama ile başladı. Güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya veya geçen yılın kapanışına göre 12,2 puan birden yükseldi. Güven seviyesi geçen yılın Ocak ayı güven seviyesinin de 11,4 puan üzerinde gerçekleşti. İnşaat sektörünün 2018 yılına artan güven ile başlaması raporda olumlu bir gelişme olarak belirtildi.

Yeni Alınan İş Siparişleri Son 5 Yılın Zirvesinde

Yeni yılın ilk ayında alınan yeni iş siparişleri bir önceki aya göre 10,5 puan artarak sıçrama gösterdi. Mevsimselliğe rağmen alınan yeni iş siparişlerindeki sıçrama önümüzdeki dönem inşaat işleri için ümit verdi. Nitekim yeni iş siparişleri seviyesi geçen yılın aynı ayına göre de 13,0 puan yukarıda gerçekleşti. Alınan yeni iş siparişleri aynı zamanda son 5 yılın zirvesine çıktı.

Birinci El Konutlar İlk Kez İkinci El Konut Satışlarını Geçti

Türkiye genelindeki konut satışlarında ikinci el satışlar birinci el satışların üzerinde gerçekleşti. Raporda bu eğilimin, koşulların farklılaşmasına rağmen devam ettiği ifade edildi. 2017 yılının ilk 11 ayı boyunca da ikinci el konut satışları, birinci el satışların üzerinde oldu. İlk kez Aralık ayında birinci el konut satışları ikinci el konut satışlarını geçti. Aralık ayında birinci el konut satışlarının, teşviklerin sona erdiği Eylül ayındaki satışlardan sonraki en yüksek satış olduğu belirtilen raporda, birinci el konutlara yönelik Aralık ayında oluşan talebin önemli olduğu vurgulandı.

İpotekli Satışlar 2017’nin Son 3 Ayında Geriledi

Türkiye genelinde konut satışlarında banka kredileri ile yapılan veya bir başka deyişle ipotekli satışlar 2017 yılında da önemli rol oynadı. İpotekli konut satışları 2016 yılı Ağustos ayından itibaren artış göstermeye başladı. Bu artışta bankaların faiz indirim kampanyaları ve konut teşvikleri etkili oldu. İpotekli konut satışları 2017 yılı Eylül ayına kadar göreceli yüksek gerçekleşti. Ancak 2017 yılının son 3 ayında ipotekli konut satışlarının gerilediği görüldü. Konut teşviklerinin sona ermesi ve kredi faiz oranlarının yükselmesi kredi talebini azalttı.

İnşaattaki Canlılık, İthalatı da Yüzde 12,4 Artırdı

İnşaat malzemeleri ithalatında son 3 aydır önemli ithalat artışı yaşandı. Eylül ve Ekim aylarında yaşanan hızlı artışlar sonrası ithalatta Kasım ayında da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 artış gerçekleşti. Kasım ayında 761 milyon dolar olan ithalat, değer olarak önceki aylara göre düşmüş olmakla birlikte ithalat artışı inşaat işlerindeki canlılığın sürdüğünü gösterdi. İnşaat işlerindeki canlılık, ithalat talebini yeniden desteklemeye başladı.