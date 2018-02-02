2016 senesinde yaşanan bütün zorluklara karşın 2017 senesinin ilk çeyrek döneminde mali rakamların tüm uçuş ağı genelinde olduğu gibi Almanya’da da artmaya başladığını anlatan Türk Hava Yolları (THY) Frankfurt Müdürü Muhammet Ensar Karabulut, Almanya’da doluluk oranın arttığını dile getirdi. 2017 senesinde Almanya’da 4.11 milyon yolcunun THY ile seyahat ettiğini bildiren Karabulut, Almanya genelinde ortalama doluluk oranının yüzde 79 seviyesine ulaştığını ifade etti. Karabulut, 2016 senesine göre doluluk oranının 5 puan arttığını belirtti.

THY’nin Frankfurt operasyonları hakkında değerlendirme yapan Karabulut, 2017 senesinde beklenenin üstünde performans gösterdiklerini aktardı. 630 bin yolcunun ortalama yüzde 82 oranında doluluk oranlarıyla uçuş yaptığını dile getiren Karabulut, doluluk oranlarının bir önceki seneye kıyasla 6 puan arttığını bildirdi.

2017 Performansı 2018 Senesine Yönelik Beklentileri Arttırdı

2017 senesinde başarılı bir performans gösterilmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Karabulut, bu performansın 2018 senesine yönelik hedeflerini daha da yukarı çektiğini belirtti. 2018 senesinde kapasite artışı planladıklarını aktaran Karabulut, 2018 yaz sezonunda 25 Mart itibarıyla Frankfurt’tan ikinci geniş gövde uçağının (A330) hatlarına ekleneceğini ifadelerine ekledi. Bu sayede kapasitelerinin ve ürün çeşitliliğinin artacağını dile getiren Karabulut, bu kapasite artışıyla beraberinde yolcu sayısının yüzde 5 oranında artmasını öngördüklerini aktardı.

Frankfurt’tan haftada 3 defa Ankara uçuşlarını doğrudan olarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Karabulut, THY’nin Ankara’dan 29 Ekim’de Frankfurt’a, 30 Ekim’de Viyana ve Berlin’e 31 Ekim’de ise Paris’e direkt seferlerini başlattığını anımsattı. Karabulut, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri Frankfurt’tan 14.05 saatinde kalkan seferlerinin 2017 senesinde yüzde 82 doluluk oranında gerçekleştiğini belirtti.