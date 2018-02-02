Konuya yönelik muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Karasu, hava koşullarının ham madde kullanımı, ürün gramajı, yaşam tarzına kadar çoğu alanı değiştirdiğini dile getirdi. Bu sene kaban, mont üretimi ve satışlarında çok fazla azalma gözlemlendiğini aktaran Karasu, geçen sene kış sezonunun çok kuvvetli geçtiğini belirterek, bu sene ise kış aylarında baharın yaşandığını vurguladı. Sektörden çoğu firmanın bu sene ürünlerini geçen seneye göre hazırladığını anlatan Karasu, bu sebeple üst giyim satışında durgunluk olduğunu ifade etti.

Giyim Sektörü Ürünlerini Geçen Seneye Göre Hazırladı

Geçmiş dönemlerde bahar sezonunun şubat, mart aylarında başladığını, şimdi ise yeni sezonun açılmasının ocak ayına kadar gerilediğini anlatan Karasu, bu geçiş sürecinde ara sezon olarak tabir edilen ürünlerin azalmaya başladığını, sezonların önceki aylara doğru gerilediğini belirtti. Hava sıcaklığı nedeniyle yaşam tarzını değiştirdiğini ve talepte de değişikliğe neden olduğunu dile getiren Karasu, taleplerdeki değişikliğin üretici firmaları yeni buluşlar ve inovasyon yapmaya mecbur bıraktığını anlattı.

Yeni ürün gruplarının oluşmaya başladığını ve bu sayede aktif, spor ve rahatlığı öncelikli kılan ürünlerin üretildiğine dikkat çeken Karasu, hava sıcaklıklarının yüksek olması sebebiyle kaban, mont gibi kışlık ürünlerin indirim dönemlerine kaldığını aktardı. Geçen sene ve bu sene gözlemlenen 2 zıt durum olduğunu ifade eden Karasu, marka üreticilerinin genel hava şartlarına göre üretim ve ürün koleksiyonu yaptığını belirtti.

İlerleyen süreçte Avrupa piyasasında yüzde 2 ila yüzde 3 oranında büyüme beklediklerini aktaran Karasu, Türkiye'nin ihracatının ciddi bir bölümünü Avrupa'ya gerçekleştirmesi sebebiyle 2018 senesinde yüzde 10'luk büyüme görüleceğini öngördüklerini dile getirdi.