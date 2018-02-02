Mevsim Koşulları Giyim Sektörünü Negatif Etkiledi!
Advert Advert Advert


Mevsim Koşulları Giyim Sektörünü Negatif Etkiledi!


Mevsim Koşulları Giyim Sektörünü Negatif Etkiledi!
Mevsim Koşulları Giyim Sektörünü Negatif Etkiledi! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-02 Saat: 15:34:30
Anasayfa Eko Gündem Mevsim Koşulları Giyim Sektörünü Negatif Etkiledi!

Mevsim normallerinden daha sıcak olan hava şartları, hazır giyim ve ayakkabı sektörünün kış sezonu için ürettiği ürünlerin satışına olumsuz etki gösterdi.

Konuya yönelik muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Karasu, hava koşullarının ham madde kullanımı, ürün gramajı, yaşam tarzına kadar çoğu alanı değiştirdiğini dile getirdi. Bu sene kaban, mont üretimi ve satışlarında çok fazla azalma gözlemlendiğini aktaran Karasu, geçen sene kış sezonunun çok kuvvetli geçtiğini belirterek, bu sene ise kış aylarında baharın yaşandığını vurguladı. Sektörden çoğu firmanın bu sene ürünlerini geçen seneye göre hazırladığını anlatan Karasu, bu sebeple üst giyim satışında durgunluk olduğunu ifade etti.

Giyim Sektörü Ürünlerini Geçen Seneye Göre Hazırladı

Geçmiş dönemlerde bahar sezonunun şubat, mart aylarında başladığını, şimdi ise yeni sezonun açılmasının ocak ayına kadar gerilediğini anlatan Karasu, bu geçiş sürecinde ara sezon olarak tabir edilen ürünlerin azalmaya başladığını, sezonların önceki aylara doğru gerilediğini belirtti. Hava sıcaklığı nedeniyle yaşam tarzını değiştirdiğini ve talepte de değişikliğe neden olduğunu dile getiren Karasu, taleplerdeki değişikliğin üretici firmaları yeni buluşlar ve inovasyon yapmaya mecbur bıraktığını anlattı.

Yeni ürün gruplarının oluşmaya başladığını ve bu sayede aktif, spor ve rahatlığı öncelikli kılan ürünlerin üretildiğine dikkat çeken Karasu, hava sıcaklıklarının yüksek olması sebebiyle kaban, mont gibi kışlık ürünlerin indirim dönemlerine kaldığını aktardı. Geçen sene ve bu sene gözlemlenen 2 zıt durum olduğunu ifade eden Karasu, marka üreticilerinin genel hava şartlarına göre üretim ve ürün koleksiyonu yaptığını belirtti.

İlerleyen süreçte Avrupa piyasasında yüzde 2 ila yüzde 3 oranında büyüme beklediklerini aktaran Karasu, Türkiye'nin ihracatının ciddi bir bölümünü Avrupa'ya gerçekleştirmesi sebebiyle 2018 senesinde yüzde 10'luk büyüme görüleceğini öngördüklerini dile getirdi.

Hazır Giyim Ayakkabı TGSD Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Hadi Karasu
KREDİ HABERLERİ
İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler! İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler! Bankalardan ipotekli kredi alırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, yerine getirilmesi kriterler vardır. Bunlardan en önemlisi...
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır?
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? Nakit ihtiyaçlarının karşılanması bazı durumlarda çok önemli ve acil olmaktadır. Sürekli olarak gelişme gösteren teknoloji ile birlikte bankalar da sundukları hizmetleri çeşitlendirmektedirler.
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir?
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Borsa Haftanın Son İşlem Gününe Yükselişle Başladı - 02.02.2018
Borsa Haftanın Son İşlem Gününe Yükselişle Başladı - 02.02.2018
2 Şubat Çeyrek Altın Kaç Lira? Altın Piyasası Güncel Fiyatlar…
2 Şubat Çeyrek Altın Kaç Lira? Altın Piyasası Güncel Fiyatlar…