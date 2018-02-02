Toros Dağları'nın yakınında bulunan Konya'nın Beyşehir beldesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde üretimi gerçekleştirilen 40 bin av tüfeğinin yüzde 80'lik bölümü özellikle ABD’ye olmak üzere 50 ülkeye ihraç ediliyor. 2 bin 711 nüfuslu mahalle 1962 senesinde açılan kooperatif sayesinde av tüfeği üretiyor.

Senelerce küçük atölyelerde yapılan üretim, şu anda 400 ortaklı ve 200 personelin çalıştığı Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi haline geldi. Mahallede üretimi gerçekleştirilen av tüfekleri ABD, Fransa, İskandinav ülkeleri, Ortadoğu ve Güney Amerika’nın da içinde bulunduğu 50 ülkeye ihraç ediliyor. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi üretim müdürü Enis Hakan Akkaş, kooperatif himayesinde hizmet veren Huğlu Silah Fabrikası'nın av tüfeği imalatında son dönemlerde sektörde lider marka haline geldiğine işaret etti.

Üretim Geçmişi 1914 Senesine Dayanıyor

Mahallede gerçekleştirilen üretimin 1914 senesine dayandığını anımsatan Akkaş, 1914 senesinde Mustafa Çavuş'la başlayan üretimde, bölge halkının el sanatlarındaki başarısıyla bu günlere geldiğini dile getirdi. Bölge halkının el becerisi iyi niyetle birleşince projelerde başarı sağlandığını ve kaliteli ürün üretildiğine dikkat çeken Akkaş, elektriğin bile 1971 senelerinde kullanılmaya başlandığını anımsatarak, Konya'ya 120 kilometre mesafede olan, Toroslar'ın eteğindeki bölgeden 50 ülkeye ihracat yapılmasının ciddi bir başarı olduğunu belirtti.

2017 senesinin Ar-Ge senesi olarak değerlendirdiklerini belirterek Akkaş, senelik bazda 40 bin av tüfeği ürettiklerini, 2018 senesinde bu üretimi 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi. Ürün portföyünde bulunan süperpoze, çifte kırma, tek kırma, pompalı ve yarı otomatik yivsiz av tüfeklerinin özellikle ABD olmak üzere dünyanın farklı yerlerine ihraç edildiğini bildiren Akkaş, av tüfeği pazarında ABD’de bilinen bir marka olduklarını aktardı.