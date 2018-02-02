Vaillant Group Türkiye CEO’su Alper Avdel, İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü’nün bu yıl 25’incisini düzenlediği EMÖS (Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu) bünyesinde konuşmacı oldu. Avdel, genç mühendislere iş yaşamında ve teknolojide yaşanan büyük dönüşümün etkin birer parçası olmalarını önerdi.

Vaillant Group Türkiye CEO’su Alper Avdel, İTÜ EMÖS etkinliğinde yeni nesil mühendislerle buluştu. Genç katılımcılarla 2 Şubat Cuma günü buluşan Avdel, tecrübelerini paylaşarak farklı bir vizyon geliştirmelerine yardımcı olacak bilgiler verdi.

Değişim Yönetiminde Vaillant Group Farkı

EMÖS etkinliği çerçevesinde katılımcılara yaptığı konuşmasında iş hayatında gerçekliğin yeniden şekillendiğini işaret eden Vaillant Group Turkiye CEO’su Alper Avdel, kurum olarak üzerinde durdukları önemli dönüşüm noktalarından bahsetti. İlk olarak şirket odaklı anlayıştan müşteri odaklı anlayışa geçişi açıklayan Avdel, bu kapsamda artık sadece hedef kitlenin demografisinin değil psikografisinin de önemli bir kriter haline geldiğini söyledi. Müşterinin değerlerine odaklanmanın, zamanına kıymet vererek eforunu azaltmanın müşteri memnuniyetini artırdığını anlatan Avdel, iletişim konusunda da çağın hızına ayak uydurmanın şart olduğunun altını şu sözlerle çizdi: “Müşteri online ise sen de online ol.” Teknoloji şirketi olmanın günümüzde bir seçim değil zorunluluk olduğunu da sözlerine ekleyen Avdel, büyük veri kullanımına ilişkin verdiği örneklerle katılımcılara kapsamlı bilgi verdi.

Tüketici Davranışlarındaki Değişim Şirketleri Şekillendiriyor

Tüketicilerin davranışlarındaki değişimi gözlemlemenin de şirketler açısından büyük yarar sağlayacağını ifade eden Avdel, bilinçli tüketicinin, günümüzde, ürün yerine hizmet almayı, ürünün ona hissettirdiği duyguyu satın almayı tercih ettiğini dile getirdi. Sektörle ilgili olaraksa gelecekte müşterilerin yalnızca kombi değil, kendi belirlediği koşullarda ısınma hizmeti isteyeceğini anlattı.

Ekolojik dengenin korunmasının böylesine gündemde olduğu bir yüzyılda fosil kaynak tüketiminden yenilenebilir enerji kaynak tüketimine doğru bir geçiş yaşandığının altını çizen Avdel, elektrik ve elektrik depolama kullanımının yaygınlaşmasına da değindi.

Tüketicinin değişen tutumlarından birinin de bağımsız ürünler yerine entegre sistemlere yönelmek olduğunu söyleyen Avdel, yeni ofis ve konut inşaatlarında birbirine bağlı mega sistemlerin kurulduğunu, böylece tüketicinin tek panelden bütün sistemi kontrol edebilme imkânı bulduğunu dile getirdi.

Kendi Teknolojisini Yaratanlar Hayatta Kalır

EMÖS katılımcılarına yaptığı konuşmada farklı sektörlerden ilginç örnekler vererek dünyada, kuruluşlarda, liderlikte değişim konularına değinen, teknolojide ve insan kaynağında yaşanan dönüşüme ayak uyduramayan şirketlerin geleceğinin parlak olmadığını belirten Avdel, 1955 ve 2016 yılları karşılaştırıldığında Fortune 500 şirketlerinden yalnızca 60 tanesinin halen mevcut olduğunu söyledi. Avdel, şirketlerin ayakta kalabilmeleri için kendi teknolojik versiyonlarını yaratmaları gerektiğini ifade etti

Liderlerden Beklentiler Değişiyor

21’inci yüzyılda kitlelerin liderlere ve yöneticilere yönelik beklentilerinde de değişim yaşandığını anlatan Alper Avdel yönetici olmayı hedefleyen yeni neslin politik, ticari, toplumsal ve teknolojik değişime karşı duyarlılıklarının üst seviyede olması gerektiğini dile getirdi. Olumsuza, eksikliğe değil, bunların farkında olarak olumluya ve bolluğa odaklanmanın içinde bulunulan durumda karşılaşılabilecek fırsatların gözden kaçmamasını sağlayacağını da vurgulayan Avdel, konfor alanından çıkmanın üzerinde önemle durdu.

Bu yıl 30 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında, 25’incisi düzenlenen etkinliğe 84 üniversite ve 96 farklı bölümden 1.000’i aşkın genç profesyonel adayı katıldı. “Dinamik Hikâye” ana teması çerçevesinde gerçekleşen etkinlikte “Dijital Ekonomi”, “Otomasyon”, “Humanized Big Data”, “Immersive Technology”, “Ultimate Flexible Working Environment” ve “Endüstriyel Nesnelerin İnterneti” alt başlıkları incelendi.