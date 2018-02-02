Yeni Torba Tasarısı Meclise Sunuldu
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Yeni Torba Tasarısı Meclise Sunuldu


Yeni Torba Tasarısı Meclise Sunuldu
Yeni Torba Tasarısı Meclise Sunuldu Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-02 Saat: 16:42:36
Anasayfa Eko Gündem Yeni Torba Tasarısı Meclise Sunuldu

Asgari ücretin kalıcı olarak sene içinde daha düşük seviyelere inmesine engel olunacak.

Yeni torba tasarıya göre, 16 yaş ve üstü araçlara ÖTV indirimi uygulanacak. Konut ve çeyiz hesaplarına devlet katkısı arttırılacak. BES'ten cayma süresi üç katına kadar çıkartılacak. TBMM'ye sunulan “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı”na yönelik yapmış olduğu yazılı açıklamalarda Maliye Bakanı Naci Ağbal, tasarı sayesinde vergi yükünün sabitleneceğini ve asgari ücretin kalıcı olarak sene içinde azalmasının önüne geçileceğini bildirdi. Ağbal, asgari ücret üstündeki vergi yükünün, gelir vergisi tarifesinin ilk aşamasında sabit olmasıyla, asgari ücretin sene içinde vergi dilimi artışından etkilenmeyeceğini aktardı.

İstihdam Artışı İçin Teşvikler Devam Edecek

Vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki Torba yasanın onaylanması halinde 5 bin kişi daha ek sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak. Terörle mücadelede vefat eden sivillerin yakınlarına 2 kadro verilecek. Maden kazalarında vefat edenlerin yakınlarına 1 kadro verilecek. Bireysel emeklilik sisteminden cayma süresi 3 katına kadar çıkacak. Yeni torba yasa sayesinde istihdam artışı için teşvikler verilecek. Asgari ücretliler vergi diliminden etkilenmeyecek. Kaçak madencilik yapana hapis cezası uygulanacak. 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıran vatandaşa yeni araç alımında ÖTV indirimi gelecek.

Yatırım, üretim, ihracat, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine teşvikler verileceğini bildiren Bakan Naci Ağbal, sanayi sicil belgesi bulunan işletmelerin yatırım teşvik belgesi koşulu aranmadan imalat sanayisinde kullanılacak yeni makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019 tarihine kadar KDV istisnası getirileceğini açıkladı. Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyeti gösteren firmalara teknoparklarda, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullanılacak yeni makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019 tarihine kadar KDV istisnası yapılacak. Yatırım teşvik belgesi olsun olmasın imalat sanayisinde ya da Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılacak ve 31 Aralık 2019 tarihine kadar alınan yeni makine ve teçhizatlar, amortisman sürelerinin yarısından daha kısa bir sürede amortismana dahil olarak gider yazılabilecek.

Yeni açılan ve yatırım teşvik belgesi alan sermaye firmaları, yurt dışından sermaye olarak Türkiye'ye gelen dövizin, kuruluşu takip eden hesap döneminin sonuna kadar belirli koşullarla kur değerlemesinden geçecek. Bu sayede kur değerlemesinden kaynaklanan kazancın vergilenmesinin önüne geçilecek.

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