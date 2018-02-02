Kimya Sektörü Değerlendirme Raporu Yayınlandı
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Kimya Sektörü Değerlendirme Raporu Yayınlandı


Kimya Sektörü Değerlendirme Raporu Yayınlandı
Kimya Sektörü Değerlendirme Raporu Yayınlandı Elif İşçi - Tarih: 2018-02-02 Saat: 16:43:19
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İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından Ocak ayı ihracat rakamları ele alındı. Yapılan değerlendirmelerin ardından Ocak ayı ihracat rakamlarının 1 milyar 357 milyon dolara kadar çıktığı ve ilerleyen aylarda bu rakamların artması bekleniyor.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre; Ocak ayında kimya ihracatı 2017 yılı Ocak ayına göre yüzde 10,05 artarak 1 milyar 357 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında 2017 Ocak ayına göre yüzde 66,71 artışla ve 93 milyon 262 bin dolarlık ihracat ile İspanya ilk sırada yer aldı.

Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü sektörü konumundaki kimya sanayinin ihracat performansı yükselmeye devam ediyor. Kimya sektörünün Ocak ayındaki ihracatı 2017 yılı Ocak ayına göre yüzde 10,05 artarak 1 milyar 357 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak Ayında En Fazla İhracat İspanya’ya Yapıldı

İspanya, Ocak ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. İspanya’ya yapılan kimya ihracatı 2017 yılının Ocak ayında 55 milyon 943 bin dolar iken bu yıl aynı dönemde yüzde 66,71 artışla 93 milyon 262 bin dolar olarak gerçekleşti. Sektörün ihracatında İspanya’dan sonra ilk onda yer alan diğer ülkeler ise; Almanya, Mısır, Hollanda, İtalya, Irak, Yunanistan, İran, Fransa ve ABD oldu.

Plastikler ve Mamülleri İhracatı Birinci Sırada

Alt sektörlerde plastik ve mamülleri ihracatı kimya ihracatının itici gücü olmaya devam ediyor. Ocak ayında en fazla ihracatı gerçekleştirilen plastikler ve mamülleri 427 milyon 767 bin 832 dolarlık ihracatla birinci sırada yer aldı. İkinci sırada 304 milyon 843 bin 964 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 121 milyon 947 bin 949 dolarla üçüncü sırada yer aldı. Anorganik kimyasalları takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘kauçuk, kauçuk eşya’, 'eczacılık ürünleri’, 'sabun ve yıkama müstahzarları’, 'uçucu yağlar, kozmetikler’, 'boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, 'organik kimyasallar’ ve 'muhtelif kimyasal maddeler’ oldu.

Kimya sektörünün Ocak ayı performansını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, “Kimya sektörü ihracatı 2018 yılına iyi bir başlangıç yaparak, Ocak ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10’luk artışla 1 milyar 357 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Kimya sektör ihracatı, otomotiv ve hazır giyim-konfeksiyon sektörlerinin ardından en çok ihracat gerçekleştiren 3. sektör konumunu korumaya devam ediyor. Yılın ilk ayında kimya sektöründe en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke yüzde 66,7 gibi ciddi bir artış ve 93 milyon 262 bin dolar ihracat ile İspanya oldu. İspanya’ya ihracat artışımız mineral yakıtlar, madeni yağlar ve anorganik kimyasallar alt sektörlerindeki artıştan kaynaklanıyor. En çok kimya sektörü ihracatı gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği’nin toplam kimya ihracatımız içindeki payı ise yüzde 46 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte ilk 10’da yer alan ülkeler arasında Mısır, Hollanda ve ABD’de dikkat çekici bir artış olduğunu görüyoruz” dedi.

2018 Yılı Ocak Ayı Kimya Sektörü İhracatı

 

 

2017 -2018

 

 

 

OCAK 2016

% FARK

OCAK 2017

OCAK 2018

ÜRÜN GRUBU

DEĞER ($)

DEĞER

DEĞER ($)

DEĞER ($)

PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ

339.288.693

21,73

351.420.671

427.767.832

MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER

210.371.413

-20,73

384.561.673

304.843.964

ANORGANİK KİMYASALLAR

71.068.589

50,51

81.022.912

121.947.949

KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA

89.328.542

21,49

95.257.814

115.732.427

ECZACILIK ÜRÜNLERİ

55.345.283

31,85

56.366.748

74.322.335

SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI

49.484.805

10,78

53.684.827

59.469.394

UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER

42.625.957

14,61

49.063.913

56.231.682

BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI

37.672.887

18,91

46.646.091

55.465.210

ORGANİK KİMYASALLAR

38.937.402

7,80

51.359.705

55.367.420

MUHTELİF KİMYASAL MADDELER

31.988.879

21,06

35.336.241

42.777.336

GÜBRELER

21.420.670

78,07

14.409.175

25.658.417

YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER

11.652.868

25,54

12.542.725

15.745.593

FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER

589.542

8,77

1.055.752

1.148.368

BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ

612.477

42,27

518.067

737.034

GLİSERİN,BİTKİSEL MAMÜLLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER

6.991

-6,27

109.137

102.293

İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMÜLLERİ

22.105

-28,10

23.120

16.624

TOPLAM

1.000.417.101

10,05%

1.233.378.571

1.357.333.876

2018 Yılı Ocak Ayı En Fazla Kimya İhracatı Yapılan Ülkeler

S. NO

Ülke

OCAK 2017 DEĞER ($)

OCAK 2018 DEĞER ($)

DEĞİŞİM DEĞER (%)

1

İSPANYA

55.943.018,97

93.262.171,47

%66,71

2

ALMANYA

63.310.545,09

77.636.693,64

%22,63

3

MISIR

28.357.177,66

76.957.950,13

%171,39

4

HOLLANDA

30.326.987,30

68.553.026,36

%126,05

5

İTALYA

51.735.869,50

61.093.738,91

%18,09

6

IRAK

62.615.933,65

56.900.417,90

%- 9,13

7

YUNANİSTAN

28.755.353,09

53.086.770,02

%84,62

8

İRAN

41.691.244,19

53.061.084,40

%27,27

9

FRANSA

27.133.689,12

50.168.752,29

%84,89

10

A.B.D

22.046.608,23

46.364.084,94

%110,30

2018 Aylık Bazda Kimya İhracatı

AY

2017 DEĞER ($)

2018 DEĞER ($)

FARK (%)

Ocak

1.233.378.571,35

1.357.333.875,96

%10,05

 
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