İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre; Ocak ayında kimya ihracatı 2017 yılı Ocak ayına göre yüzde 10,05 artarak 1 milyar 357 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında 2017 Ocak ayına göre yüzde 66,71 artışla ve 93 milyon 262 bin dolarlık ihracat ile İspanya ilk sırada yer aldı.

Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü sektörü konumundaki kimya sanayinin ihracat performansı yükselmeye devam ediyor. Kimya sektörünün Ocak ayındaki ihracatı 2017 yılı Ocak ayına göre yüzde 10,05 artarak 1 milyar 357 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak Ayında En Fazla İhracat İspanya’ya Yapıldı

İspanya, Ocak ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. İspanya’ya yapılan kimya ihracatı 2017 yılının Ocak ayında 55 milyon 943 bin dolar iken bu yıl aynı dönemde yüzde 66,71 artışla 93 milyon 262 bin dolar olarak gerçekleşti. Sektörün ihracatında İspanya’dan sonra ilk onda yer alan diğer ülkeler ise; Almanya, Mısır, Hollanda, İtalya, Irak, Yunanistan, İran, Fransa ve ABD oldu.

Plastikler ve Mamülleri İhracatı Birinci Sırada

Alt sektörlerde plastik ve mamülleri ihracatı kimya ihracatının itici gücü olmaya devam ediyor. Ocak ayında en fazla ihracatı gerçekleştirilen plastikler ve mamülleri 427 milyon 767 bin 832 dolarlık ihracatla birinci sırada yer aldı. İkinci sırada 304 milyon 843 bin 964 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 121 milyon 947 bin 949 dolarla üçüncü sırada yer aldı. Anorganik kimyasalları takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘kauçuk, kauçuk eşya’, 'eczacılık ürünleri’, 'sabun ve yıkama müstahzarları’, 'uçucu yağlar, kozmetikler’, 'boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, 'organik kimyasallar’ ve 'muhtelif kimyasal maddeler’ oldu.

Kimya sektörünün Ocak ayı performansını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, “Kimya sektörü ihracatı 2018 yılına iyi bir başlangıç yaparak, Ocak ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10’luk artışla 1 milyar 357 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Kimya sektör ihracatı, otomotiv ve hazır giyim-konfeksiyon sektörlerinin ardından en çok ihracat gerçekleştiren 3. sektör konumunu korumaya devam ediyor. Yılın ilk ayında kimya sektöründe en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke yüzde 66,7 gibi ciddi bir artış ve 93 milyon 262 bin dolar ihracat ile İspanya oldu. İspanya’ya ihracat artışımız mineral yakıtlar, madeni yağlar ve anorganik kimyasallar alt sektörlerindeki artıştan kaynaklanıyor. En çok kimya sektörü ihracatı gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği’nin toplam kimya ihracatımız içindeki payı ise yüzde 46 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte ilk 10’da yer alan ülkeler arasında Mısır, Hollanda ve ABD’de dikkat çekici bir artış olduğunu görüyoruz” dedi.

2018 Yılı Ocak Ayı Kimya Sektörü İhracatı

2017 -2018 OCAK 2016 % FARK OCAK 2017 OCAK 2018 ÜRÜN GRUBU DEĞER ($) DEĞER DEĞER ($) DEĞER ($) PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ 339.288.693 21,73 351.420.671 427.767.832 MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER 210.371.413 -20,73 384.561.673 304.843.964 ANORGANİK KİMYASALLAR 71.068.589 50,51 81.022.912 121.947.949 KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA 89.328.542 21,49 95.257.814 115.732.427 ECZACILIK ÜRÜNLERİ 55.345.283 31,85 56.366.748 74.322.335 SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI 49.484.805 10,78 53.684.827 59.469.394 UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER 42.625.957 14,61 49.063.913 56.231.682 BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI 37.672.887 18,91 46.646.091 55.465.210 ORGANİK KİMYASALLAR 38.937.402 7,80 51.359.705 55.367.420 MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 31.988.879 21,06 35.336.241 42.777.336 GÜBRELER 21.420.670 78,07 14.409.175 25.658.417 YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER 11.652.868 25,54 12.542.725 15.745.593 FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER 589.542 8,77 1.055.752 1.148.368 BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ 612.477 42,27 518.067 737.034 GLİSERİN,BİTKİSEL MAMÜLLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER 6.991 -6,27 109.137 102.293 İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMÜLLERİ 22.105 -28,10 23.120 16.624 TOPLAM 1.000.417.101 10,05% 1.233.378.571 1.357.333.876

2018 Yılı Ocak Ayı En Fazla Kimya İhracatı Yapılan Ülkeler

S. NO Ülke OCAK 2017 DEĞER ($) OCAK 2018 DEĞER ($) DEĞİŞİM DEĞER (%) 1 İSPANYA 55.943.018,97 93.262.171,47 %66,71 2 ALMANYA 63.310.545,09 77.636.693,64 %22,63 3 MISIR 28.357.177,66 76.957.950,13 %171,39 4 HOLLANDA 30.326.987,30 68.553.026,36 %126,05 5 İTALYA 51.735.869,50 61.093.738,91 %18,09 6 IRAK 62.615.933,65 56.900.417,90 %- 9,13 7 YUNANİSTAN 28.755.353,09 53.086.770,02 %84,62 8 İRAN 41.691.244,19 53.061.084,40 %27,27 9 FRANSA 27.133.689,12 50.168.752,29 %84,89 10 A.B.D 22.046.608,23 46.364.084,94 %110,30

2018 Aylık Bazda Kimya İhracatı