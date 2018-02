Türkiye’nin ihracatta gösterdiği performansın hala sürdüğünü dile getiren AKİB Koordinatör Başkanı Mahmut Arslan, AKİB’in Ocak ayı ihracat verilerindeki yüzde 4.9 oranındaki artışın güçlenmesi için 2018 senesinde fuarlara katılım, ticari heyetler ve alım heyetleri konularında çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Akdenizli ihracatçıların Türkiye ekonomisine fayda sağlamak adına durmaksızın çalıştığına dikkat çeken Arslan, birliğin ihracatının 2018 Ocak ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 4.9 oranında atarak 1 milyar 46 milyon dolara ulaştığını belirtti. Bu dönemde demir, demir harici metaller ve çelik ihracatı yüzde 78 oranında, yaş meyve sebze yüzde 18 oranında, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 17 oranında, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 7 ve mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yüzde 4 oranında arttı.

Güvenliğin sağlanmadığı ve huzurun olmadığı bir bölgede güçlü bir ekonominin söz konusu olmadığını dile getiren Arslan, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı bir performansla sonuçlandırılacağına inandıklarını aktardı. Arslan, Suriye sınırının terör örgütlerinden arındırılmasının ulusal güvenlik, ekonomi ve ihracat için çok önemli olduğunu belirtti.

En Çok Ürün İhracatı Yapan Akdeniz Şehri Hatay

AKİB’in 2018 Ocak döneminde 1 milyar 46 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirerek Türkiye genelinde altıncı büyük genel sekreterlik konumundan beşinci sıraya ulaştığına dikkat çeken Arslan, Türkiye ihracatının yüzde 8.6’lık bölümünün AKİB kanalı aracılığıyla yapıldığının bilgisini verdi. Türkiye genelinde ihracatı AKİB’in sorumluluğunda olan şehirleri değerlendiren Arslan, 2018 senesinin Ocak ayında en çok ihracat yapan şehirlerin sıralamasında Hatay’ın onuncu, Mersin’in on birinci Adana’nın on ikinci Kayseri’nin on üçüncü ve Karaman’ın yirmi sekizinci sırada olduğunun bilgisini verdi. AKİB ihracatı ülke bazında değerlendirildiğinde Ocak ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke Irak, İspanya, Hollanda, Mısır ve Almanya olarak belirlendi.