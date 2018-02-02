Buna ek olarak 18-25 yaş arasındaki sigortalı çalışanlara ait sigortalı işe giriş bildirgesi, kişinin çalışmaya başladığı tarih itibarıyla verilecek. İşletme sahiplerine 2016 ve 2017 senelerinde uygulanan, 100 lira tutarındaki asgari ücret desteği 2018 senesinde de devam edeceğini bildiren Maliye Bakanı Naci Ağbal, genç bireylere sunulan iş olanağının arttırılması için 18-25 yaş arasındaki sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesi, kişilerin çalışmaya başladığı tarih itibarıyla verilmesine imkan sağlayacaklarını ifade etti.

Okuyan yetim çocukların, hizmet akdine tabi çalışmaları durumunda ise aldıkları aylığın sürdürülmesi ve aylığı kesilen yetimlerden koşullara uygun olanlara tekrar aylık bağlanmasının planlandığını aktaran Ağbal, okuyan çocukların anne veya babasından dolayı hak kazandığı pasaport hakkının, çalışması durumunda devam edeceğini de ifadelerine ekledi.

Geçmiş Dönemlere Ait Desteklerden De Fayda Sağlanacak

Ay içinde otuz günden az çalışan sigortalıların bildiriminde işverenlerin beyannamesi yeterli görülerek işverenlerin kuruma belge verme zorunluluğunun kaldırılacağını belirten Ağbal, sigorta primi teşviki, destek ve indirimlerinden eski dönemlere ait olanlarından fayda sağlanamaması ve faydalanan teşvikin başka bir teşvikle değiştirilmemesi, teşvikin hak edildiği süreçten itibaren en geç 6 ay içerisinde fayda sağlanmaması halinde hakkın kaybedilmesinin planlandığını ifade etti. Buna rağmen geçmiş dönemlere yönelik beyanların başvurusunun yapılması durumunda geçmişe dönük hakların verilmesi planlanıyor. Vakıf üniversiteleri, okul aile birlikleri ve Sosyal Güvenlik Kurumuna hizmet veren özel hastaneler, eczaneler ve diğer medikal hizmet sunucularının sosyal güvenlik mevzuatı ile getirilen prim teşviki, destek ve indirimlerinden faydalanması sağlanacak.