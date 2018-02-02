Türkiye'de çoğu şehirde beyaz et sektöründe hizmet veren Has Tavuk, Türkiye ve Japonya arasındaki ticari anlaşmadan sonra en başta 500 tonluk tavuk eti ihracatı gerçekleştirdi. Şahin Aydemir, ilk önce Japon Sumitoma Corparation’un Türkiye Direktörü Soto Sunaga'ya Türk bayrağı hediye etti. Türk bayrağını öpüp alnına koyan Sunaga da Aydemir'e Japonya bayrağı verdi.

Şirketin Susurluk tesislerinde düzenlediği basın toplantısında muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Has Tavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, Japonya'ya gönderilmek için hazırlanan konteynerin önünde açıklamalar yaptı. Japon pazarın beyaz et sektöründe kaliteye oldukça önem verdiğini belirten Aydemir, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini fakat milli birlik ve beraberlik içinde ülke ekonomisinin eski günlerine döneceğini hatta daha iyi hale geleceğini dile getirdi. Aydemir, bunun için yeni pazarlara açılmaktan ve güçlü dostlarla yeni hedeflere ulaşmaktan memnun olduklarını dile getirdi.

2018'de Beyaz Et İhracatı 2 Katına Çıkacak

Japonya pazarının önemine dikkat çeken Aydemir, Japonya pazarı gibi kaliteli, seçici ve dünyanın en çok tavuk ithalatı yapan pazarlarına girmekten ve bu ihracatı ilk yapan firma olmaktan Has Tavuk olarak gurur duyduklarını dile getirdi. 2 sene içinde 600 bin ton tavuk eti ithal almak yönünde bir talepleri olduğunu belirten Aydemir, bu talepleri karşılamaya çalışacaklarını ifade ederek, ilk aşamada bu kapsamda 500 ton sevkiyat ile başlayarak bu hedefi tutturmaya çalışacaklarını aktardı. Türk hükümetinin Japon hükümetiyle yürüttüğü çalışmaların 2017’nin son aylarında sonuçlandığını belirten Aydemir, Türk hükümeti ve Japon hükümetinin karşılıklı tavuk ve tarım ürünleri ithalatı üzerine anlaşma sağladıklarını anımsattı. Bu anlaşmadan sonra ilk ihracatın bugün gerçekleştirildiğini anlatan Aydemir, Has Tavuk’un 2017 senesinde 26 ülkeye 45 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi. Aydemir, 2018 senesinde Sumitoma Corparation ile bu tutarı 100 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.