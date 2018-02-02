Şimşek, geçmiş dönemlerde konut hesabı uygulaması ile ilgili olarak ilk defa ev sahibi olacak vatandaşlara kolaylıklar sağlayacak yeni düzenlemeler üzerinde çalışmalar yaptıklarını bildirmişti. Konut sahibi olmayan insanların konut almasını hedefleyen ve bunun için harcamaların önceden tasarruf edilerek karşılanmasını hedefleyen "Konut Hesabı"nın 2016 senesinde yürürlüğe girdiğini anımsatan Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sistemin devlet katkısının en fazla 15 bin lira olduğunu belirtmişti. Bu açıklamalardan sonra Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün konut hesabında devlet katkısının 15 bin liradan 20 bin liraya, azami devlet katkısı oranının ise yüzde 20'den 25’e çıkarıldığını aktardı.

Konut hesabının yürürlüğe girmesiyle vatandaşların konut satın almaları için oluşturdukları birikim hesabına şimdiye kadar yüzde 20'ye varan oranda devlet katkısı sağlanırken, bu katkı 15 bin lirayı geçmiyordu. Yeni yasanın Meclis'te onaylanması halinde bu tutar 20 bine, oran ise yüzde 25'e çıkardı. Tamamının kendisine ait olduğu bir konuta sahip olmayan Türk vatandaşları bankalara Türk Lirası cinsinden konut hesabı açtırarak devlet desteğinden faydalanabilecek. Konut hesabı açtıran vatandaş açılış tarihinde en fazla hesaba 30 bin lira tutarında para yatırabilir.

3 Kere Ödeme Yapılmazsa Konut Hesabı İptal Olacak

Konut hesabı açan vatandaşlar kararları doğrultusunda ayda bir ya da üç ayda bir hesabına ödeme yapabiliyor. Bu ödemelerini aylık olarak yapan kişiler ayda en az 250, en fazla 2.500 lira, üç aylık ödeme yapanlar için en az 750, en fazla 7.500 lira yatırabiliyor. Konut hesabına aylık ödeme yapmayı tercih eden bir vatandaş, bir sene içinde üçten fazla, üç aylık ödeme yapmayı tercih eden bir vatandaş ise bir sene içerisinde birden fazla defa hesaba ödeme yapmazsa bu kişilere devlet katkı sağlamayacak. Böyle bir durumda açılan hesap, konut hesabı kategorisinden çıkıyor.