Kiran Kowshik’ten Dolar ve TL Yorumu
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Kiran Kowshik’ten Dolar ve TL Yorumu


Kiran Kowshik’ten Dolar ve TL Yorumu
Kiran Kowshik’ten Dolar ve TL Yorumu Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-02-02 Saat: 19:17:19
Anasayfa Eko Gündem Kiran Kowshik’ten Dolar ve TL Yorumu

Unicredit Gelişen Piyasalar FX bankasının stratejisti Kiran Kowshik, dolar ve Türk lirasını yorumladı.

İtalya’nın en büyük bankalarından biri olan Unicredit Gelişen Piyasalar FX bankasının stratejisti Kiran Kowshik, dolar ve Türk lirasını yorumladı.

Küresel alanda doların zayıfladığını dile getiren Kowshik’e göre dolar uzun bir süre daha artış yaşayamayacak. Doların zayıflamasının nedeni olarak da dünyadaki ülkelerin büyüme ivmelerinde artış yaşanmasını gösteren Kowshik, ülkeler ekonomik olarak gelişip büyüdükçe dolar zayıflıyor, dolayısı ile doların performansı olumsuz yönde etkileniyor yorumlarında bulundu.

Türk lirası için ise boğa piyasası yerine ayı piyasasının etkili olacağına katıldığını ifade eden Kowshik, Türk lirasının geçen yıla oranla istikrara kavuştuğunu dile getirdi. Fakat kavuşulan istikrarın yeterli olmadığını bu yıl içerisinde de Türk lirasının değer kaybedeceğini de yorumlarına ekledi.

Dolar 4,15 TL Seviyesinde Olabilir

Kiran Kowshik yapmış olduğu yorumlar içerisinde Dolar/TL yorumuna da yer verdi. Zayıflayan dolar kurunun yanı sıra güçlenen Türk lirası hakkında yorumlarda bulunan ünlü stratejiste göre dolar, Türk lirası karşısında 4,15 olabilir.

Kowshik’in beklentisi Türk lirasının istikrarını kaybetmemesi yönünde oldu. Yakalanan istikrar devam etse de gelişen ekonomiler sebebi ile Türk lirasının değer kaybı yaşayacağına değinen ünlü stratejiste göre yıl sonuna doğru dolar kurunda artışlar yaşanabilir. Yaşanan bu artışlar sonucunda doların Türk lirası karşısında 4,15 TL’ye ulaşması sürpriz olmayabilir.

2018 yılında siyasetin oldukça yoğun geçeceğini de dillendiren Kowshik, bu değerlerin değişebileceğini söyledi. Enflasyon rakamları ve yoğun siyasetin bu rakamlar üzerinde etkili olduğunu da ekledi. Enflasyon rakamları ve siyaset etkisinin sadece dolar üzerinde etkili olacağını savunan Kowshik, Türk lirasının ne olursa olsun değer kaybedeceğini söyledi. 

Kiran Kowshik Dolar Enflasyon
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