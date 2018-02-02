Medical Park’ın Halka Arz Oranı Düştü
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Medical Park’ın Halka Arz Oranı Düştü


Medical Park’ın Halka Arz Oranı Düştü
Medical Park’ın Halka Arz Oranı Düştü Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-02-02 Saat: 20:17:59
Anasayfa Şirketler Medical Park’ın Halka Arz Oranı Düştü

Medical Park, halka arz edeceği hisse paylarının 24 ile 28,8 TL arasında olmasına karar vermiş ve talep süresi olarak 1-2 Şubat 2018 tarihlerini belirlemişti.

Halka arz oranlarını düşüren ve talep süresini uzatan Medical Park Sağlık Hizmetleri’nin halka arz fiyatları 19 ile 20 TL arasında değişiyor.

Medical Park Sağlık Hizmetleri yüzde 31,4’lük hissesini halka arz etmeye karar vermişti. Geçtiğimiz hafta bu kararını açıklayan Medical Park, halka arz edeceği hisse paylarının 24 ile 28,8 TL arasında olmasına karar vermiş ve talep süresi olarak 1-2 Şubat 2018 tarihlerini belirlemişti.

Fiyat ve talep toplama planlarını revizyon ettiğini bildiren Medical Park hem hisse paylarındaki fiyatı düşürdü hem de talep toplama planındaki süreyi uzatmış oldu.

Hisse Payları 19 ile 20 TL

Medical Park Sağlık Hizmetleri tarafından bugün KAP’a yapılan açıklamaya göre halka arz edilecek olan yüzde 31,4’lük hisse payının tarihleri ve hisse payı fiyatları net olarak belli oldu.

Talep toplama süresini 6 Şubat tarihine kadar uzatan Medical Park Sağlık Hizmetleri aynı zamanda hisse senedi paylarını 19 ile 20 TL arasında düzenledi ve yüzde 31,4’lük hissesini halka arz edeceğini açıkladı.

Yapılan bu açıklamaya ek olarak Medicak Park Sağlık Hizmetleri’nin izahnamede bulunmasa da şirket içerisinde 600 milyon Türk lirası değerinde sermaye girişi yapılacağı ifade edildi. İzahnamede herhangi bir şekilde bu konu ile bir taahhüt bulunmuyor. Taahhüt bulunmamasına rağmen Medical Park Sağlık Hizmetleri şirketlerini büyütmek amacı ile 600 milyon Türk lirası değerinde sermaye girişi yapmaya da hazırlanıyor.

Medical Park Sağlık Hizmetleri’nin halka arz edilen hisse paylarında öncelikli kişiler eski kurucular, yöneticiler ve çalışanlar olarak yer alıyor. 

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