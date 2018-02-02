ABD’de Tarım Dışı İstihdam Arttı
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ABD’de Tarım Dışı İstihdam Arttı


ABD’de Tarım Dışı İstihdam Arttı
ABD’de Tarım Dışı İstihdam Arttı Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-02-02 Saat: 20:19:59
Anasayfa Eko Gündem ABD’de Tarım Dışı İstihdam Arttı

Ocak ayı verilerini açıklayan Reuters şirketinin verilerine göre tarım dışı istihdam 200.000 arttı.

Reuters tarafından bugün açıklanan verilere göre tarım dışı istihdamda artış yaşandı. Ocak ayı verilerini açıklayan Reuters şirketinin verilerine göre tarım dışı istihdam 200.000 arttı.

Reuters tarafından hazırlanan ve yalnızca Ocak ayındaki dönemi kapsayan ankete birçok uzman ve ekonomist katıldı. Anket ile saatlik ücretleri ve tarım dışı ihtidamı belirlemek isteyen uzmanların tahmini; tarım dışı istihdamda 180.000 civarında artış ve saatlik ücretlerin paralel olarak yüzde 0,3 oranında artış yaşayacağı şeklindeydi. Fakat beklentilerin ötesinde bir oran çıktı.

Açıklanan verilere bakıldığında, uzmanların yorumları arasında tarım dışı istihdamda ve saatlik ücretlerde yaşanan bu artış ile son 8 yılın en yüksek kazanımı ifadeleri yer aldı.

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FED Başkanı Janet Yellen bugün itibari ile görevinden ayrıldı. 4 yıllık görev süresi boyunca ABD’nin en çok istihdama katkısı bulunan ilk kadın başkanı sıfatını alan Yellen’den sonra başkanlığa Jerome Powell geçecek. Janet Yellen döneminde yüzde 5,4 oranında istihdam artışı yaşanırken, Powell başkanlığında istihdam da neler yaşanacağı merak konusu olarak kalıyor.

Tarım dışı istihdam verilerine bakıldığında 180.000 olarak yapılan tahminin 200.000 çıkmasından sonra dolar endeksinde de artış yaşandı ve dolar endeksi yüzde 0,31 artış yaşayarak 88,95’e yükselmiş oldu. Euro ise dolar karşısında açıklanan veriler sonrası yüzde 0,38 geriledi.

Saatlik ücret tahminleri doğru çıkan uzmanlar Yellen döneminden sonra Powell’ın başa geçmesi ile istihdam oranlarında bir düşüş yaşanabileceğini savundu. Powell yönetiminde neler gerçekleşeceğini merak ettiklerini ifade eden uzmanlar bu dönemde en çok faiz oranlarından korktuklarını dile getirdi. 

Reuters Janet Yellen ABD istihdam
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