Geçtiğimiz yıl gerçekleştirmiş olduğu Ankara-Trabzon seferindeki kazası ile gündeme gelen havayolu şirketi, 2018 yılı hedeflerini açıkladı. Yapmış olduğu açıklama göre ünlü havayolu şirketi yolcu sayısında yüzde 11 ile yüzde 13 arasında bir artış bekliyor.

Pegasus Havayolu Şirketi geçen yıl Trabzon Havalimanı’ndaki çamura saplanma kazasından sonra büyük bir ölçüde zarar yaşamıştı. Piyasa değeri 199 milyon Türk lirası azalan şirket, 2018 yılında hedeflerini yükseltti ve yolcu sayısında artış yaşayacaklarını ifade eden açıklamalarda bulundu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda bildirimde bulunan Pegasus şirketi, 2018 yılını en iyi şekilde değerlendireceklerini açıkladı.

Yolcu Sayısı Artacak

Gerek yeni filosu ve gerekse de yeni uçakları ile müşterilerine en kaliteli hizmeti sunmayı planlayan Pegasus Şirketi, aynı zamanda en düşük uçak fiyatlarını sunan havayolu şirketlerinden biri. Şirket olarak “Ne istiyorsan onu ödersin” vizyonunda ilerlediklerini açıkça ifade eden Pegasus’un yolcu sayısında artış bekledikleri ifadesi uzmanları şaşırttı.

Yaşadıkları kazadan sonra 199 milyon Türk lirası değerinde piyasa değeri kaybı yaşayan şirketin bu yılki koltuk fiyatlarında 5 ile 6 Türk lirası arasında bir artış da bekleniyor. İç hatlar ile dış hatlar hakkında da açıklamada bulunan Pegasus şirketinin iç hatlar doluluk oranında yatay bir seyir izleyeceği, dış hatlar doluluk oranında ise yüzde 1 ile 2 arasında bir artış bekledikleri biliniyor.

Dış hat doluluk oranından bekledikleri artış ile şirketin yıllık bazda dış hat biriminde 1 ile 2 Euro arasında bir daralma bekleniyor. Şirketin FAVKÖK marjının ise 23,5 oranına yükselmesi hedefleniyor.