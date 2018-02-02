Hurda Teşvikine Otomotiv Sektöründen Pozitif Geri Dönüş!
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Hurda Teşvikine Otomotiv Sektöründen Pozitif Geri Dönüş!


Hurda Teşvikine Otomotiv Sektöründen Pozitif Geri Dönüş!
Hurda Teşvikine Otomotiv Sektöründen Pozitif Geri Dönüş! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-02-02 Saat: 21:23:49
Anasayfa Otomotiv Hurda Teşvikine Otomotiv Sektöründen Pozitif Geri Dönüş!

İkinci el araçların trafikten çekilmesiyle ve yeni araç alımının teşviki amacıyla Özel Tüketim Vergisi'nde indirim imkanı sunulabileceğinin açıklanması, otomotiv sektörü tarafından olumlu geri dönüşler sağladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklama kapsamında hurda indirimi de dahil olmak kaydıyla birçok konuda düzenleme sağlayan yasa tasarısının TBMM'ye sevk edildiği bildirildi. 

Söz konusu tasarının, ikinci el olan araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki amacını taşıyarak, 2019 senesinin son güne kadar uygulanmak üzere, 16 yaşında ve bahsi geçen yaşın üstündeki otomobillerin, panelvanların, minibüslerin, otobüslerin, kamyonetlerin ve kamyonların ihracatı ya da imka merkezlerine teslim edilmek suretiyle, trafikten kaydı silinip hurdaya çevrilmesi karşılığında, ülkeden yeni araç alımlarında 10 bin TL'yi aşmamak üzere Özel Tüketim Vergisi indirimi imkanı sunduğu ifade edildi. 

Otomotiv Sektöründen Olumlu Geri Dönüşler

Konu hakkında otomotiv sektörünün temsilcileri ise, hurda teşviki sayesinde araç pazarında pozitif yansıma görüleceğini ve pazarın canlanacağını dile getiriyor. 

ODD'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Mustafa Bayraktar, geride bırakılan seneler içerisinde çeşitli akademik faaliyetlerle de desteklenen ve her platformda hem komuoyu hem de hükümetle de paylaşıldığı üzere ülkenin başta gelen sorunlarından birinin Yaşlı Araç Parkı olduğunu belirtti. 

Geçtiğimiz sene sonundan itibaren TÜİK verileri doğrultusunda toplam araç parkının 17 milyonun üstüne çıktığını bildiren Bayraktar, söz konusu veriler baz alındığında 6 milyon adet civarında 16 yaşından büyük otomobil ve ticari vasıtanın mevcut olduğunu ve araç parklarının 3'te birinin bu çerçevede bulunduğunu aktardı. 

Tüketicilere Çevreye Duyarlı ve Teknoloji Donanımlı Araçlar

Ülkede üretimi yapılan ve satışa sunulan otomobiller ile ticari araçların, ülkenin bağlı olduğu AB ülkeleriyle paralel düzenlemeler vasıtasıyla her geçen gün tüketicilere çevreye duyarlılığı ve teknolojisi daha fazla bir biçimde donatılarak sunulduğuna dikkatleri çekti. 

Vergilere ilişkin gerçekleştirilecek düzenlemelerin tüketicilerin nezdinde bir beklenti oluşturacağını ifade eden Bayraktar, bu sebepten dolayı bahsi geçen düzenlemenin zaman geçirilmeden faaliyete alınmasının otomotiv sektörünün satış ritminde sorun teşkil etmemesi bakımından önem arz ettiğini bildirdi. 

Naci Ağbal Maliye Bakanlığı Özel Tüketim Vergisi Türkiye Büyük Millet Meclisi
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