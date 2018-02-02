Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle 2014 senesinde Japonya'da başlatılan STA Müzakerelerinin 8'inci turu dün Ankara'da yapıldı. Japonya ve Türkiye'nin ithalat ve ihracat sektörünün önemli bir bölümünü barındıracak olan anlaşma neticesinde, Türkiye ekonomisi bakımından önemli kazanımlar müjdeleniyor.

Türk-Japon İş Çevrelerine Karşılıklı Önemli Fırsatlar

Ekonomi Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ve 3 gün devam eden müzakereler neticesinde, Türkiye tarafı Baş Müzakerecisi Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürü olan Murat Yapıcı, ticaretin serbestleşmesiyle beraber yatırımları, hizmetleri ve sanayiyi kapsama içerisine alan bu anlaşmanın iki ülkenin iş çevrelerine, karşılıklı önemli fırsatlar sunacağına inandıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin Gümrük Birliği'nde üye olarak bulunduğunu ve Japonya'nın da Avrupa Birliği ile STA müzakerelerini tamamlamış olmasıyla birlikte müzakerelerin hızlandığına vurgu yapan Yapıcı, Türkiye'nin yakın civardaki ülkelerle Serbest Ticaret Anlaşması ağının büyük bir bölümünü tamamladığını ve kıtalar arası müzakereleri yürüttüğünü bildirdi.

Ülkenin ekonomik faaliyetleri baz alındığında uluslararası çapta gücünü artırarak devam ettiğini dile getiren Yapıcı, Mart ayı içerisinde Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin Japonya'yı ziyaret ederek, temasları sıklaştıracağını dile getirdi.

İki Ülke Arasındaki Dostluk Güçlenecek

Öte yandan konu hakkında açıklamalarda bulunan Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima ise, iki ülke arasındaki dostuğun söz konusu anlaşmayla birlikte daha da güç kazanacağını belirterek, bu anlaşmanın ticaret, yatırım ve turizm bakımından pozitif bir görüşme olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye'nin dinamik ve güçlü bir ekonomisinin olduğuna dikkatleri çeken Miyajima, böyle bir anlaşmanın imzalanmasının Japonya adına, Asya pazarının ötesine geçmesi bakımından önem arz ettiğini ifade etti.