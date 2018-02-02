Küçük LPG dağıtıcıları için stok tutma yükümlülüğünü muaf tutarak devre dışı bırakılmasına karşı çıkan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş hazırlanan bu yeni tasarı ile haksızlıkların da devrede olacağını söyleyerek yaşananlara tepkisini dile getirdi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, Meclis'e gelen ve gündemde yer alan yeni torba yasa tasarısında bulunan sektörle alakalı olarak bazı açıklamalar yaptı.

Tasarıdaki 59'uncu Maddeye Tepki

Torba yasa tasarısındaki bir madde de belirli bir düzeyin altında kalan LPG dağıtıcı lisansı bulunan işletmelerin, ulusal petrol stok mükellefiyeti kapsamı içerisinde stok yükümlülüğünden ayrı tutulmasının gündemde olduğuna değinen Fesih Aktaş, söz konusu ayrıcalık çerçevesinde yeni tasarıdaki 59'uncu maddenin karşısında olduklarını belirtti.

Fesih Aktaş, uygulanan kanun ile beraber yönetmeliklerin tüm firmalar arasında eşit olarak bölünmesini ve tüm dağıtıcıların da bu belirlenen kurallara uymak zorunda olduklarını söyledi. Kanun ile beraber zorunlu hale gelen TMGD, İGU, LPG sorumlu müdürlerini istihdam ettiklerini ve ek maliyetlere katlandıklarını belirten Fesih Aktaş, dağıtıcıların da kendileriyle alakalı konularda belirlenen kuralları yerine getirmek zorunda olduklarını ifade etti.

Eşitsizlik Piyasada Kaos Oluşturabilir

Bu ve benzeri kuralların muafiyetlerin istasyonlar için de uygulanması gerektiğinin altını çizen Fesih Aktaş, aksi durum söz konusu olduğu takdirde bunun sonucunda eşitlik sağlanamayacağını ve ayrımcılık oluşacağını ifade etti. LPG’de ÖTV eşitsizliğinin getirmiş olduğu düzensizliğin halen devam ettiğini belirten Fesih Aktaş, dağıtıcılar konusunda bu sorununun giderilmemesi durumunda kaosun da başlayabileceğini dile getirdi.