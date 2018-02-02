Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetlerinde ortalama olarak yüzde 2.14 seviyesinde ve altında yüzde 0.92 seviyesinde değer kaybı gözlemlenirken, döviz kurları ise değer kazancı yaşadı.

Bu hafta içerisinde BIST 100 endeksi en yüksek puan olarak 121.531.50 seviyesini görerek tarihi zirveye ulaşırken, en düşük puan olarak 117.792.70 seviyesini gördü. BIST 100 endeksi haftayı ise, bir önceki haftanın kapanışıyla kıyaslandığında yüzde 2.14 seviyesinde bir azalma yaşayarak 118.119.40 puan seviyesinden tamamladı.

Altın Değer Kaybı Yaşadı

İstanbul Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta içerisinde yüzde 0.92 azalma göstererek 161.70 TL seviyesine inerken, Cumhuriyet altınının satış fiyatında ise yüzde 0.92 seviyesinde düşüş gözlemlendi. Cumhuriyet altınının fiyatında gözlemlenen bu düşüş neticesinde, Cumhuriyet altını fiyatı 1.082 TL seviyesine iniş yaparken, geçtiğimiz hafta sonunda 268 TL seviyesinden el değiştiren çeyrek altının satış fiyatıysa 256 TL seviyesine geriledi.

Yine bahsi geçen hafta baz alındığında euro fiyatı 0.32 seviyesinde bir değer kazancı yaşayarak 4.6840 TL'ye yükselirken, ABD doları yüzde 0.24 seviyesindeki değer kazancıyla 3.7650 TL'ye ulaştı.

En Fazla Kazandıran Karma Ve Değişken Fonlar

Söz konusu haftada bireysel emeklilik fonlarında yüzde 0.36 seviyesinde, yatırım fonlarında ise yüzde 0.22 seviyesinde değer kazancı gözlemlendi. Kategorilerine göre dağılım baz alındığında yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 0.35 oranıyla karma ve değişken fonlar oldu.

Öte yandan Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda ise, ağırlıklı ortalamalar doğrultusunda çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net gerilerinin yüzde 0.15 seviyesi ile yüzde 0.24 seviyesi arasında gerçekleştiği bildirildi.