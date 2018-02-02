Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da yer alan Brookings Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen açıklama çerçevesinde, 4 senelik başkanlık serüvenini resmi bir biçimde yarın sona erdirmesi planlandığı ifade edilen Janet Yellen'in, 5 Şubat 2018 tarihinden itibaren kıdemli uzman pozisyonunda kuruluş bünyesinde çalışmaya başlayacağı dile getirildi.

Yellen Brookings Enstitüsü Kadrosuna Dahil Oluyor

Selefi Ben Bernanke'nin yolunu takip ederek Brookings'in kadrosuna girmeyi kabul eden Janet Yellen gerçekleştirdiği yazılı açıklamada Brookings Enstitüsü'nün bünyesine katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Janet Yellen, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kendisini tekrardan başkanlığa aday göstermemesinden sonra, ABD Merkez Bankası'ndan tamamen ayrılacağını dile getirmişti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olarak nitelendirilen Janet Yellen'in istifa etmemesi durumunda ise 2024 senesine kadar Yönetim Kurulu'nun üyesi olarak kalma hakkının bulunduğu biliniyordu.

Öte yandan Janet Yellen'in 4 sene boyunca devam eden başkanlık dönemi çerçevesinde özellikle istihdam alanında oldukça iyi bir iş çıkardığına değinen ekonomistlerin, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanının halefi konumunda bulunan Jerome Powell'a başarılı bir miras bıraktığı düşüncesi içerisinde oldukları belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'na seçtiği başkan adayı Powell'ın ise yeni görevini 5 Şubat 2018 tarihinde devralacağı ifade ediliyor.

Janet Yellen Kimdir?

1946 senesinde doğan Amerikalı iktisatçı Janet Louise Yellen, 2010 ila 2014 senesi arasında FED'in Başkan Yardımcılığı'nı yapmış, daha sonra ise FED'e Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. ABD Başkan Bill Clinton döneminde ise Yellen'in Beyaz Saray Konseyi Ekonomik Danışma Başkanı ve Berkeley Üniversitesi'nde işletme profesörü olduğu biliniyor.