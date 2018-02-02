Yemeklere kattığı lezzetin yanında alternatif tıp alanında da çok sayıda yarar sağlayan defne yaprağı, Zonguldak'ta bin 500 kişiye gelir kapısı oldu. 2013 senesinde 128 ton seviyesinde toplama yapılarak işlenilen ve yurt dışına ihracı gerçekleştirilen defne yaprağı, 2017 senesinde 6 bin 500 ton olarak öngörülen hedefini aşarak 8 tona çıktı.

Genellikle maden işçilerinin ikamet ettiği Zonguldak'ın Kilimli ilçesinin Gelik beldesinde topladıkları defne yapraklarıyla hanelerine ek gelir sağlayan vatandaşlar, çuvala koydukları defne yapraklarının kilosunu 1.5 TL'den alıcılarla buluşturuyorlar. Haftanın belirli günlerinde mahalleye uğrayan firma sahipleri ise, toplanılan bu defne yapraklarını satın alarak sanayide kullanmak için fabrikalara taşıyorlar.

112 Bin Ton Defne

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, defne yaprağının vatandaşlar için ek gelir elde etme imkanı sunduğunu dile getirerek, envanter çalışmaları kapsamında 112 bin ton defne mevcudiyetinin olduğunu kaydetti.

Defne yaprağı toplama işinin bin 500 civarında vatandaş için iş imkanı oluşturduğunu söyleyen Beşel, bu sene içerisinde 50 bin adet fidanın toprakla buluşturulmasının planlandığını dile getirdi. Yine 2018 senesinde toplanması hedeflenen defnenin 12 bin ton olduğuna vurgu yapan Beşel, envanter çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Geçtiğimiz sene içerisinde 8 bin ton defne üretimi gerçekleştirdiklerinin altını çizen Beşel, istihdam edilen vatandaşların azımsanamayacak seviyede gelir sağladıklarını belirtti. Defne sahalarının 3 senede bir olmak kaydıyla planlandığını söyleyen Beşel, sürgünleri alıp, 3 sene sonra tekrar sahalara indiklerinden bahsetti.

Defne Rehabilitasyonu

Türkiye'nin defne üretimi konusunda orman bölge müdürlüğü olarak kendilerinin birinci sırada bulunduğuna dikkatleri çeken Beşel, 2016 senesinde bakanlık talimatları ve genel müdürlük emirleri gereğince defne eylem planı çerçevesinde 490 dekar alandan oluşan bölümde defne rehabilitasyonu gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Öte yandan Beşel, BEÜ, TSO ve BAKKA ile defnenin Zonguldak ekonomisine kazandırılabilmesi adına sürdürülen projede paydaş çalışmaların devam ettiğini belirtti.