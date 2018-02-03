03.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
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03.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!


03.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
03.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler! Hatice Demir - Tarih: 2018-02-03 Saat: 08:23:22
Anasayfa Altın&Döviz 03.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Yatırımcının yüzünü güldürmeye devam eden döviz kurları haftayı yükseliş ile kapatırken Borsa İstanbul tarihi 120 bin zirvesinin altına düştü.

Bu hafta ekonomide üzerinde durulan en önemli konu sanal paralar oldu. Bitcoin’in bir müddettir 12 bin dolar ile 9 bin dolar arasında gerçekleştirdiği zig zag dün itibari ile 8 bin dolara düşmesi ile kalıcı bir düşüşe dönüştü. Diğer kripto paralar da Bitcoin düşüşünden etkilenerek önemli oranlarda değer kaybetti.

Döviz ise haftayı yukarı yönlü tamamladı. Döviz kurundaki değişim Doların 3,76 seviyesinde haftayı kapatmasını sağlarken Euro ise 4,69 oldu. Önümüzdeki hafta özellikle ABD’den gelecek haber akışı ve jeopolitik konular kurun yönünü belirleyecek.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,7316’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7692 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,6705 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,6973 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro/Dolar paritesi 1,2463 seviyesinde güne başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Bitcoin yüzde 6 düşerek uzun zamandır ilk defa 8 bin 570 dolara kadar geriledi.

Ethereum Ne Kadar?

Ethereum 872 dolar seviyesine geriledi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 161,69 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

263,75 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.

 
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