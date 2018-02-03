Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından içeriğinde hurda araç indirimi de dahil olmak üzere birçok konuda düzenleme içeren yasa tasarısı Meclis’e gönderildi. Tasarı da yer alan önemli konulardan bir tanesi de ikinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşvik edilmesi için, 31 Aralık 2019 tarihine kadar uygulanacak şekilde; 16 yaş ve üzerinde olan otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların, ihracatı ya da imha merkezlerine teslim edilmek suretiyle trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması karşılığında, araç sahiplerine, yurt içinden yeni araç alımında 10 bin lirayı geçmemek şartıyla ÖTV indirimi sağlanabilmesi imkanı getirmesi.

Düzenleme Bir An Evvel Yasalaşmalı

Uzun zamandır sektör içerisinde konuşulan ancak neticelenmesi biraz zaman alan hurda araç teşvikinin bu sefer kesin olarak yasalaşacağı hem Bakanlık hem de sektör temsilcileri tarafından kabul ediliyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, geçtiğimiz yıllarda çeşitli akademik çalışmaların da ODD tarafından desteklendiğini ve birçok platformda yaşlı araçların önemli bir sorun olduğunun paylaşıldığı ifade edildi. Bayraktar Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizdeki toplam araç parkının 17 milyonu aşmış durumda olduğunu söyleyerek bu konuda bir çözüm bulunmasının herkes için iyi olacağını belirtti.

Yaşlı araçların hem çevreye hem de kişilerin ekonomisine önemli oranlarda sorun yaşattığını belirten Bayraktar, devletin bu konuda vereceği desteğin çok büyük bir önemi olduğunu dile getirerek tasarının bir an evvel yasalaşmasını umduklarını ifade etti.