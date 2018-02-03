Sektör Temsilcilerinden Konutta Devlet Desteği Değerlendirmesi
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Sektör Temsilcilerinden Konutta Devlet Desteği Değerlendirmesi


Sektör Temsilcilerinden Konutta Devlet Desteği Değerlendirmesi
Sektör Temsilcilerinden Konutta Devlet Desteği Değerlendirmesi Hatice Demir - Tarih: 2018-02-03 Saat: 09:08:38
Anasayfa Emlak Sektör Temsilcilerinden Konutta Devlet Desteği Değerlendirmesi

Sektör temsilcileri, konut hesaplarında devlet katkısının 15 bin liradan 20 bin liraya çıkarılması ve azami devlet katkısı oranın yüzde 25 olarak düzenlenmesinin özellikle alt gelir grubundaki kişiler açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından açıklanan yasa tasarısı içerisinde yer alan konut hesabı sisteminde yapılacak değişiklikler devlet katkısı tutarının 15 bin liradan 20 bin liraya, yüzde 20 olan azami devlet katkısı oranı yüzde 25'e çıkarılması, bu kapsamda alınacak konutların tapu harcında indirim yapılması ve daha düşük kredi faizi imkanı sağlayacak sözleşmelere ilişkin esasların düzenlenmesi için Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi şeklinde belirtildi.

Düzenlemenin Anadolu’da Getirisi Olabilir

Konut sektöründeki temsilciler ise belirtilen desteklerin alt gelir grubu için önemli olduğunu, bir nebze de olsa söz konusu desteğin rahatlama sağlayabileceğini ifade etti. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, vatandaşa verilecek her türlü desteğin arkasında olduklarını belirterek 2017 yılında elde edilen 1 milyon 400 bin adetlik konut satışının devlet tarafından sağlanan destekler ile elde edildiğini dile getirdi.

Durbakayım, bu düzenlemenin en önemli getirisinin Anadolu’da olacağını belirterek İstanbul, İzmir gibi kozmopolit şehirlerde önemli bir getiri sağlanamayacağını da sözlerine ekledi.

Alt Gelir Grubu İçin Ümit Verici Bir Gelişme

Konu ile ilgili yorum yapan Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, düzenlemenin sektördeki durgunluğa çözüm sağlamasının pek mümkün olmadığını vurgularken konut hesabı sayısının yetersiz olduğunun yakın zamanda Bakanlık tarafından açıklandığını da vurguladı. Sadece 11 bin 348 kişinin şimdiye kadar konut hesabı açtırdığını belirten Tavukçuoğlu, konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1’in altına inmesi gerektiğini ve bu şekilde konut satışlarının arzu edilen seviyeye çekilebileceğini sözlerine ekledi.

 
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