İnşaat Malzemeleri İhracatında Rekor Seviyeye Ulaşıldı
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İnşaat Malzemeleri İhracatında Rekor Seviyeye Ulaşıldı


İnşaat Malzemeleri İhracatında Rekor Seviyeye Ulaşıldı
İnşaat Malzemeleri İhracatında Rekor Seviyeye Ulaşıldı Hatice Demir - Tarih: 2018-02-03 Saat: 09:30:54
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Ülkemizin inşaat malzemeleri ihracatı 2017 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 7,3 yükseliş yaşandı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (Türkiye İMSAD) tarafından yapılan açıklamaya göre 2016 yılında 15,24 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiş olan inşaat malzemeleri sektörü 2017 yılının ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 7,3 artış göstererek 16,34 milyar dolar seviyesine ulaştı.

İnşaat malzemeleri ihracatı rakamları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 27,6 oranında artarak 1 milyar 613 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu sayede kasım ayı ihracat verileri en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşmış oldu. Bu sektörde kademeli bir şekilde gerçekleşen iyileşme özellikle ihracat üzerinde olumlu etki göstererek üreticinin sorunlarının azalmasını sağladı.

Yeni Alınan İş Siparişleri Son 5 Yılın Zirvesinde

Sektörün yeni yılda da iyi durumda olacağı alınan iş siparişlerinden şimdiden belli olmuş oldu. Ocak ayında alınan iş siparişleri bir önceki aya oranla yüzde 10,5 artarak son 5 yılın zirvesine ulaştı. Mevsimselliğe rağmen yeni iş siparişlerinde yaşanan bu sıçrama gelecek dönemin inşaat işleri açısından ümit verici oldu. Yapılan hesaplamalara göre yeni iş siparişleri son 5 yılın zirvesine ulaştı.

İnşaat malzemeleri ithalatında da önemli oranda artış yaşandığı dikkatlerden kaçmadı. 2017 yılının Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 artış yaşandı. Bu durum inşaat sektörünün canlılığını halen sürdürmekte olduğunun en önemli kanıtları arasında yer aldı. Sektör temsilcileri çok yönlü bir şekilde yaşanan bu gelişmelerin inşaat piyasasının ülkenin ekonomik anlamda dinamosu olmasından kaynaklandığını belirterek sektörde yaşanan daralmanın zaman içerisinde düzeleceğine inandıklarını belirtti.

 
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği İMSAD inşaat malzemeleri
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