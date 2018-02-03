Bitcoinin yeni yıl ile girdiği düşüş eğilimi bir türlü sona ermedi. Dün Hindistan Maliye Bakanı tarafından kripto para kullanımının bitirileceği yönündeki açıklamalar sanal paraların değer kaybını hızlandırmış ve Bitcoin uzun bir zaman sonra ilk defa 8 bin doların altını görmüştü. 7 bin 843 dolara kadar düşen kripto para şu anda 8 bin 500 dolar seviyesinden işlem görüyor. Aralık ayından bu yana yüzde 60 oranında değer kaybeden Bitcoin ve diğer alt coinlere rağmen piyasaya yeni giren paralar ciddi oranda ilgi ile karşılaşıyor.

Kodak İlgiye Yetişemiyor

Kodak markasının sadece birkaç ay önce duyurduğu fotosentrik kripto paraya olan talep beklenenin çok üzerinde artmaya devam ediyor. ABD merkezli fotoğrafçılık devi firmanın, resmi internet sitesinde gerçekleştirdiği açıklamada, sırasını bekleyen 40 binin üzerinde olası yatırımcı nedeniyle ICO ismi verilen kripto paranın piyasa arzının ertelendiğini duyuruldu.

Kodak tarafından yapılan açıklamada olası alıcıların tamamının yatırımcı statüsünün doğrulanması gerektiği belirtilirken bu işlem için de yatırımcıların 1 milyon dolar üzerinde mal varlığı ve yıllık minimum 200 bin dolar gelirlerinin olması gerektiği ifade edildi. Oldukça uzun sürebilecek bu prosedürün en kısa zamanda tamamlanması için çaba harcadıklarını belirten şirket yetkilileri yakında konu ile ilgili bir tarih verilebileceğini beyan etti.

KodakCoin Fotoğrafçılar İçin Çözüm Vaat Ediyor

Fotoğraf sektörünün ihtiyaçlarına çözüm sağlamak için ortaya çıkarılan KodakCoin, fotoğrafçıların ürünlerini blockchain zincirini kullanarak lisanslamasını sağlıyor. Firmanın KodakCoin’in arzının gecikeceğini duyurması üzerine şirketin hisseleri yüzde 13 düşerek 8 dolara geriledi.