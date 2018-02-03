İstanbul’un Zam Şampiyonu Salatalık Oldu
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İstanbul’un Zam Şampiyonu Salatalık Oldu


İstanbul’un Zam Şampiyonu Salatalık Oldu
İstanbul’un Zam Şampiyonu Salatalık Oldu Hatice Demir - Tarih: 2018-02-03 Saat: 10:02:38
Anasayfa Eko Gündem İstanbul’un Zam Şampiyonu Salatalık Oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan açıklamada Ocak ayında İstanbul’da en çok zamlanan ürünün yüzde 40,21 ile salatalık olduğu belirtildi.

Yükselen fiyatlar vatandaşın belini bükmeye devam ederken konu ile ilgili yapılan açıklamalarda farklı ürünlerdeki artışın hane halkına yansıyışını gözlemleme şansı elde ediyoruz. Konu ile ilgili İstanbul Ticaret Odasının Ocak 2018 verileri ise bize Pazar fiyatlarında yaşanan yükselişi gösterdi.

Ocak ayında İstanbul’da perakende fiyatlar, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksinde yer alan 242 üründen 111'inde artarken, 50'sinde azaldı, 81'inde ise değişmedi.

Boğaz Köprüsü Geçişlerine Zam Hayatı Etkiledi

Yapılan araştırmaya göre yüzde 40,21 oranında artan salatalık listenin ilk sırasında yer alırken, yüzde 26,2 oranında artış ile ütü ikinci sırada ve yüzde 25 zam ile boğaz köprüsü geçişleri üçüncü sırada yer aldı. Bunları yüzde 21,94 ile elektrik süpürgesi ve yüzde 14,81 ile mandalina takip etti.

Yapılan bu zamlar arasında özellikle boğaz köprüsü geçiş ücretlerinin yüzde 25 oranında artırılması İstanbullunun yaşam kalitesini önemli oranda etkiledi. Her gün karşıdan karşıya geçmek zorunda olan İstanbullu çalışanlar açısından önemli bir ekonomik etki bırakan köprü geçiş ücretleri rekor oranlarda zamlanmış oldu.

Kadın Giyimde Düşüş Dikkat Çekti

Ocak ayında kadın giyim alanında fiyatlarda yaşanan düşüş dikkatlerden kaçmadı. Fiyatı en fazla azalan ürün yüzde 18,91 ile etek oldu. Kadın kazakları yüzde 15,65 ve bluzlar ile yüzde 14,49 azalırken kadın giyiminde yaşanan bu ucuzlamaya rağmen erkek giyimde fiyatlar sabit kaldı.

 
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