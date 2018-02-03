Avrupa’nın en büyük “Evlilik Hazırlıkları Fuarı” nda bugün İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Salonları’nda kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuara ilk kez katılan Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel düğünlerde kır düğünü konsepti ile ön plana çıkıyor.

1 milyar TL’lik ticari hacme sahip olan “Evlilik Hazırlıkları Fuarı” İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 16.kez ziyaretçilerini ağırladı. Gelinlikten davetiyeye, organizasyonlardan otellere kadar pek çok iş kolunu bir araya getiren fuarda Wyndham Grand Kalamış da yerini aldı. Renkli isimlerin de ziyaret ettiği Wyndham Grand Kalamış standında Nuri Alço ve Kuşum Aydın ünlüler de ağırlandı.

2018’de çiçek ve doğa ağırlıklı konseptlerin tercih edildiğinin altını çizen Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel Satış ve Pazarlama Direktörü Deniz Dikkaya, “2018 düğün sezonunda kapalı alanlarda yapılan düğünlerde kır düğünü havası veriliyor. Kır düğünlerde sıklıkla gördüğümüz çiçekli sandalye süslemeleri, masa süslemeleri ve tavan aksesuarları otel düğünlerinde de göreceğiz. Mart ayında gerçekleştireceğimiz Wedding Fest ile yeni dönemin trendlerini sergileyeceğiz” dedi.

Son yıllarda ahşap objelerin düğün dekorasyonlarında sıkça kullanılmaya başlandığını belirten Dikkaya sözlerini şöyle sürdürdü: “Ahşap dekorasyon ürünlerini nerdeyse tüm düğünlerde görebileceğiz. Mumluklar, vazolar, tepsiler ve pek çok süsleme ürünleri odun materyalleri kullanılarak tasarlanıyor.