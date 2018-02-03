Türk Telekom’un erken aşama girişimleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Türkiye’nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT’un 6. dönemi için başvuru süreci başlıyor. PİLOT’a katılmaya hak kazanan ekipler Türk Telekom’un sunduğu olanaklarla girişimlerini hayata geçirme fırsatı yakalayacak.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom’un teknoloji girişimlerini desteklemek, girişimlerle iş birliği yaparak müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği PİLOT’un yeni başvuru dönemi 5 Şubat’ta başlıyor. Eğitim ve sağlık teknolojileri, yapay zeka, sanal gerçeklik, nesnelerin interneti, siber güvenlik ve iş çözümleri alanlarındaki girişimlerin öncelikli olarak destekleneceği PİLOT’un 6. dönemi için başvurmak isteyen girişimler, başvurularını www.turktelekompilot.com.tr adresi üzerinden yapabilecek.

Türk Telekom, PİLOT’a katılmaya hak kazanan her ekibe 90 bin TL nakit desteği sağlıyor. Program boyunca ekipler Türk Telekom ile iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkânı yakalıyor. Ekipler ayrıca Türk Telekom’un güçlü teknoloji altyapısından, İstanbul’da ofis alanı ve mobil iletişim paketi imkânlarından faydalanabiliyor. Program süresince ve sonrasında girişimlere çeşitli mecralarda Türk Telekom tarafından tanıtım desteği de sağlanıyor.

Ekipler girişimcilik ekosisteminin önde gelen girişimci ve yatırımcılarından oluşan mentor ağına erişebilecekler

Türk Telekom, Türkiye’nin dört bir yanındaki girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmak ve girişimlere destek olmak amacıyla başlattığı PİLOT programına İstanbul dışından katılan ekiplere program süresince konaklama imkânı sunuyor.

PİLOT‘a başvuran girişimlerin başvuruları; iş birliği potansiyeli, fikrin yenilikçiliği ve uygulanabilirliği, hedeflenen pazarın büyüklüğü ve büyüme potansiyeli, iş modelinin tutarlılığı ve ekibin yetkinliği gibi kriterlere göre değerlendirilecek.

PİLOT‘a katılan ekipler, 12 hafta süren girişim hızlandırma programında eğitimlere katılacak, mentor ve müşteri görüşmeleri gerçekleştirerek iş modellerini doğrulamak için çalışacaklar. Program kapsamında girişimciler; iş modeli geliştirme, büyüme modelleri, dijital pazarlama, satış ve yatırımcı sunumu gibi konularda uzmanlardan eğitim alacaklar. Ekipler program boyunca Türk Telekom yöneticileriyle çalışma imkânı yakalarken, girişimcilik ekosisteminin önde gelen girişimci ve yatırımcılarından oluşan mentor ağına erişebilecekler. Program sonunda ekiplerden doğrulanmış bir iş modelini esas alan "Ana Fonksiyonlara Sahip Ürün" (MVP) ortaya çıkarmaları, geliştirdikleri MVP ve iş modellerini seçkin yatırımcıların katıldığı ‘Demo Day’ etkinliğinde sunmaları bekleniyor.

Bugüne Kadar 45 Girişim Mezun Oldu, 2 Milyon TL Nakit Desteği Sağlandı



Türkiye’de özel sektör tarafından hayata geçirilen ilk girişim hızlandırma programı olma özelliği taşıyan PİLOT’un tamamlanan beş dönemi sonunda toplam 45 girişim programdan mezun oldu, bu girişimlere toplamda 2 milyon TL nakit desteği sağlandı