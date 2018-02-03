Sürücüsüz elektrikli uçan taksi programı Vahana, Airbus firması tarafından ilk denemesinde büyük başarı elde etti. Toplamda 53 saniye havada kalan prototip 5 metre yüksekliğe kadar ulaşabildi. Airbus tarafından geliştirilen elektrikli uçan taksinin ilk testi büyük bir başarı ile tamamlandı. Firma 31 Ocak tarihinde yaptığı bu testin sonuçlarını basın mensupları ile paylaşarak bu alanda bir ilk olacağını gösterdi.

Fransız havacılık devi Airbus 2016 yılından bu yana özellikle kalabalık şehirlerde çatıdan çatıya ulaşım sağlayabilecek sürücüsüz elektrikli uçan taksiler üzerinde çalışıyordu. Bu alanda gerçekleştirdiği projeye Vahana adını veren firma konu ile ilgili 31 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği ilk testte tam boyutlu bir model kullandı ve toplamda 53 saniye boyunca modelin 5 metre yükseklikte kalmasını sağladı.

Geleceğin Ulaşım Metodu Olacak

Alfa 1 olarak adlandırılan modelin seri üretime geçerek ticari anlamda değerlendirilmesinin 2020 yılını bulabileceğini belirten firma yetkilileri projenin amacının tek kişilik elektrikli otonom taksilerin hayata geçirilerek kişisel uçma deneyimini sağlamak olduğunu belirtti. Uber tarafından da takip edilen proje ilerleyen yıllarda ulaşımın nasıl sağlanabileceği konusunda önemli ipuçları sağlıyor.

Airbus tarafından çalışmaları devam eden uçan taksi Vahana toplamda 6,2 metre genişliği,5,7 metre uzunluğa ve 2,8 metre yüksekliğe sahip. Toplam ağırlığı ise 744 kilogram. Taksinin şimdilik tek kişilik olarak üretilmesi planlanıyor. Elektrik ile çalışması arzu edilen araç kısa mesafeli uçuşları kendi başına gerçekleştirebilecek.

Ünlü Amerikan havacılık firması Boeing de benzer bir proje üzerinde çalışıyor. Boeing geçtiğimiz yıllarda bu alanda önemli gelişmelere imza atan Aurora firmasını satın almış ve bu sayede projede daha hızlı bir sonuç ortaya koymaya çalışmıştı.