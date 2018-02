İzmir, 3 Şubat 2018 – Bu yıl 13. kez düzenlenen İzmir Agroexpo Uluslararası Fuarı’nın ziyaretçileri New Holland standında her ihtiyaca yönelik ve istenirse TürkTraktör Finans ile alım kolaylığı getirilen traktörler, tarımsal ekipmanlar ve yüksek performanslı iş makinelerini yakından inceleme fırsatını buluyor.

Büyüyen bahçe tarımı göz önünde bulundurarak geliştirilen T480B ve TD4B bahçe serisi traktörleri ile TT4.75 yerli üretim motorlu traktörleri bu fuardaki ana lansman ürünleri arasında. Ekipman konusunda da çok donanımlı gelen New Holland, silindirik balya makineleri ve yem karma makineleri ile ilgi çekiyor.

Bunlara ek olarak, TT4.65 ve TT4.75 traktör modelleriyle beraber sunulan ve yükleme işlemlerinin üstesinden kolaylıkla gelinmesini sağlayan yeni FL 3.15 Master ön yükleyici de ilk kez İzmir Agroexpo 2018’de çiftçilerin beğenisine sunuluyor.

Pazardaki kesintisiz liderliğinde 11. yılını dolduran TürkTraktör’ün lider markası New Holland, fuarda ürünlerine ek olarak sergilediği yeni mobil uygulamasıyla ile çiftçinin her an yanında olduğunu ve fuara tam donanımlı olarak katıldığını bir kez daha gösterdi.

Tarımı İleriye Taşıyacak Teknolojik Çözümler New Holland Standında

Türkiye’de tarımda teknoloji kullanımını artırıp yaygınlaştırmak adına TürkTraktör teknoloji ekiplerince geliştirilen New Holland Asistan mobil uygulamasının ilk tanıtımı da İzmir Agroexpo Fuarı’nda yapılıyor. Çiftçilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak üzere tasarlanan Asistan ile başta çiftçiler olmak üzere uygulamayı kullanan herkesin sosyal ve iş hayatını daha verimli planlayabilmesine destek olunuyor. Asistan’ı pratik bir şekilde cep telefonu veya tabletlerine indiren kullanıcılar bulundukları bölgenin hava durumundan, sektörel haberlere; tarlalarına ektikleri ürünlerin fiyatlarına kadar birçok farklı bilgiye ulaşabiliyorlar. Uygulama ile aynı zamanda çiftçiler hızlı ve kolay bir şekilde bulundukları konuma bağlı olarak en yakın servisten randevu da talep edebiliyorlar. Asistan aynı zamanda uygulama üzerinden sosyal medya paylaşımları yapılmasına da olanak tanıyor.

‘Bilinçli Çiftçi, Güvenli Tarım Hareketi’nin Anketine 9 Haftada 11 Bin 500’den Fazla Kişi Katıldı



New Holland tanıtım alanında aynı zamanda TürkTraktör’ün 2017 yılının sonunda bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığı Bilinçli Çiftçi, Güvenli Tarım Hareketi ile ilgili bilgilendirmeler de yapılıyor. Bilinçsiz traktör sürüşünün ve tarım ekipmanları kullanımının neden olduğu kazaların göz ardı edilmemesi gereken ulusal bir sorun olduğu noktasından yola çıkarak başlatılan proje ile çiftçiler ve tüm traktör kullanıcılarına öncelikle güvenli sürüş bilinci aşılanması hedefleniyor.

Projenin ilk adımı olarak düzenlenen ve 9 hafta süren dijital yarışmaya toplamda 11 bin 500’den fazla kişi katıldı. Dijital ankette soruları yanıtlayan katılımcıların %90’ın traktörü sahibi, %93’ü ise ehliyetli traktör kullanıcısı. Dijital ankette en fazla yanlış yapılan soruların detayına bakıldığında ise trafik kuralları, zor arazi koşullarında ve ekipman kullanımında bilgi eksikliği olduğu tespit edildi. Anket sonuçlarına göre %55 oranındaki katılımcı Güvenli Sürüş Eğitimi almak istediklerini de ifade etti.



Projenin bundan sonraki aşaması için hazırlanan ve TürkTraktör çalışanlarının çocukları ile birlikte çekilen ‘Güvenli Sürüş Eğitimi” filmi de www.bilincliciftci.com internet adresinden izlenebilecek. Proje kapsamında aynı zamanda hem sahada hem de dijital ortamda güvenli sürüş eğitimleri verilecek